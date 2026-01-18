Phát hiện hơn 7 tấn chân gà, xúc xích nhập lậu suýt được tuồn ra thị trường

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết trong đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 5/11/2025 đến 15/1/2026), đơn vị này đã kiểm tra, xử lý 218 vụ với tổng số tiền xử phạt là 6 tỷ đồng.

Đồng thời buộc tiêu hủy 9.500 sản phẩm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike, Hermes, Longines, Chanel… Ngoài ra có 11.250 sản phẩm bánh kẹo các loại, 820 viên thực phẩm chức năng Nam Dương An Cung, 0,5 tấn trứng gà non; 2.000 tuýp mù tạt, 3,1 tấn chân gà, 4,27 tấn xúc xích... nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ có trị giá hơn 6,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý vào ngày 14/1, Đội Quản lý thị trường số 1 khám ô tô phát hiện trên xe vận chuyển 3,1 tấn chân gà (loại 30-40 chiếc/kg). Toàn bộ số hàng hoá trên được mua trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa được cấp đông, đóng trong 130 bao dứa (24kg/bao).

Đội quản lý thị trường số 1 khám phương tiện vận chuyển hơn 3,1 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Ảnh: Dms).

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Những mặt hàng này có hàng cấm như pháo nổ, ma túy, thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng..., hàng giả, khí N2O, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.