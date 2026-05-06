Phải dừng tổ hợp Long Sơn, đại gia Thái Lan SCG đang kinh doanh ra sao?

Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, ghi nhận tác động từ những biến động của nền kinh tế toàn cầu và áp lực chi phí gia tăng từ năng lượng và nguyên liệu thô.

Trong kỳ, tập đoàn Thái Lan này ghi nhận tổng doanh thu bán hàng đạt 102.600 tỷ đồng (3,9 tỷ USD) và lợi nhuận đạt 5.200 tỷ đồng (197 triệu USD). Cũng trong quý này, EBITDA điều chỉnh theo tiền mặt đạt 12.400 tỷ đồng (472 triệu USD), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, SCG ghi nhận doanh thu quý I đạt 15.800 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự tái vận hành của Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP). Bên cạnh đó, SCG tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao và phát triển công nghiệp tại Việt Nam.

Quý đầu năm, tình hình kinh doanh theo doanh nghiệp này là vô cùng thách thức giữa chiến sự Trung Đông. Trong thông báo mới nhất, doanh nghiệp cho biết những căng thẳng tại eo biển Hormuz đã làm đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, buộc dự án Long Sơn phải tạm ngừng.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (Ảnh: LSP).

Theo doanh nghiệp, dù đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó như tìm nguồn nguyên liệu thay thế ngoài khu vực eo biển Hormuz với chi phí cao hơn, tình trạng gián đoạn nguồn cung vẫn vượt ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

Sau khi đánh giá toàn diện, SCG quyết định tạm dừng hoạt động dự án Long Sơn từ giữa tháng 5. Việc này dự kiến khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí khoảng 250 triệu baht mỗi tháng (tương đương khoảng 203 tỷ đồng). Trong thời gian tạm dừng, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn sẽ tiến hành bảo trì và đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng nguyên liệu ethane.

SCG là tập đoàn đa ngành lớn tại Thái Lan. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 với loạt thương vụ đình đám, song việc mua lại và đầu tư dự án Long Sơn có thể xem là cuộc chơi lớn nhất của “đại gia” Thái Lan này tại Việt Nam.