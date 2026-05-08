PGBank - VNPAY triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế

Dấu mốc mới quan trọng trong hành trình hợp tác, phát triển của PGBank và VNPAY

Ngày 8/5, ngân hàng PGBank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai toàn diện bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số. Đây là bước mở rộng hợp tác giữa hai bên, không chỉ cung cấp phương thức thanh toán hiện đại, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ quản lý tài chính.

Từ đó, bộ giải pháp giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản, giảm thiểu sai sót. Trước đó, hai đơn vị đã phối hợp triển khai nâng cấp thành công nền tảng ngân hàng số hợp kênh dành cho khách hàng cá nhân trên PGBank App, nhằm gia tăng điểm chạm và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Hương - Tổng giám đốc PGBank - cho biết: “Việc kết hợp giữa năng lực công nghệ, hệ sinh thái thanh toán của VNPAY và nền tảng tài chính ngân hàng của PGBank, sẽ mang tới một bộ giải pháp nhiều tiện ích thiết thực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Không chỉ hỗ trợ tối ưu các hoạt động thanh toán và quản lý tài chính hàng ngày, giải pháp còn góp phần giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp giảm bớt áp lực về thủ tục, quy trình vận hành và từng bước thích ứng với xu hướng số hóa, minh bạch tài chính - thuế”.

Lễ ký kết hợp tác triển khai toàn diện gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp giữa VNPAY và PGBank (Ảnh: VNPAY).

Trong khi đó, đại diện VNPAY nhấn mạnh đơn vị định hướng phát triển các công cụ số đơn giản, dễ áp dụng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp từng bước thích ứng với yêu cầu mới trong quản lý và kê khai thuế.

Với đội ngũ kỹ sư dày dạn kinh nghiệm, VNPAY sẽ mang đến những giải pháp hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế để đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên công cuộc chuyển đổi số.

Đại diện PGBank phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác triển khai toàn diện gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp giữa VNPAY và PGBank (Ảnh: VNPAY).

Bộ giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành

Thực tế cho thấy, nhiều đơn vị kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong việc tổng hợp doanh thu do dữ liệu phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt khi phải xử lý vào cuối kỳ. Dù thanh toán số đã hỗ trợ ghi nhận giao dịch, nhưng việc đối soát và chuẩn bị dữ liệu phục vụ kê khai thuế vẫn còn phụ thuộc vào thao tác thủ công, tiềm ẩn rủi ro sai sót.

Để giải quyết vấn đề trên, giải pháp do PGBank và VNPAY cung cấp hướng tới đồng bộ toàn bộ quy trình từ thanh toán đến kê khai để nộp thuế.

Khi giao dịch phát sinh qua các hình thức thanh toán số như quét mã VNPAY-QR, cổng thanh toán VNPAY, thiết bị VNPAY PhonePOS hay VNPAY SmartPOS, dữ liệu sẽ được hệ thống tự động ghi nhận và tổng hợp. Từ đó, người dùng có thể theo dõi doanh thu theo thời gian thực và sử dụng trực tiếp cho việc kê khai thuế.

Bên cạnh đó, bộ giải pháp còn tích hợp các công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số. Đây là bộ công cụ “may đo” chính xác cho từng doanh nghiệp, đặc biệt nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, quy trình vận hành của doanh nghiệp được chuẩn hóa, lưu trữ trên hệ thống chính xác, giúp quản lý sổ sách hiệu quả, từ đó doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc theo dõi tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết định phù hợp trong vận hành.

Bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số của VNPAY giải quyết áp lực kê khai thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch (Ảnh: VNPAY).

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và các quy định về thuế ngày càng được chuẩn hóa, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp đang trở thành nhu cầu thiết thực đối với cộng đồng kinh doanh.

Hợp tác giữa PGBank và VNPAY được kỳ vọng sẽ góp phần đưa các công cụ tài chính số đến gần hơn với người dùng, hỗ trợ họ thích ứng với môi trường kinh doanh mới một cách thuận lợi.

Với định hướng này, bộ giải pháp không chỉ đóng vai trò là công cụ thanh toán, mà còn là nền tảng hỗ trợ toàn diện, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp tối ưu vận hành, quản lý hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, chính xác hơn.