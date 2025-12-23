PGBank đồng hành cùng doanh nghiệp với sản phẩm tín dụng PGBiz

Theo nghị quyết được thông qua hồi tháng 11 của Quốc hội, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của Việt nam phấn đấu từ 10% trở lên, đưa GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.400–5.500 USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, định hướng điều hành tiếp tục nhấn mạnh việc hướng tín dụng vào sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời kích cầu tiêu dùng trong nước, song hành nuôi dưỡng các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Trong bức tranh đó, khu vực kinh tế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân nhỏ vẫn giữ vai trò nền tảng, vừa tạo việc làm, vừa trực tiếp dẫn dắt tiêu dùng nội địa.

PGBiz - tín dụng hướng vào khu vực kinh tế nền tảng

Thực tế cho thấy, khu vực cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Khi nhóm này duy trì được dòng tiền ổn định, sức mua của nền kinh tế cũng được củng cố. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với khu vực này vẫn là khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp với đặc thù sản xuất - kinh doanh.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhóm doanh nghiệp này, PGBank đã triển khai sản phẩm Cho vay sản xuất kinh doanh - PGBiz, hướng tới cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp tư nhân có hoạt động hợp pháp, đã vận hành tối thiểu 12 tháng.

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thực tế, gắn với chu kỳ kinh doanh và khả năng tạo dòng tiền của khách hàng.

Theo đó, nguồn vốn từ PGBiz có thể được sử dụng để bổ sung vốn lưu động mua nguyên vật liệu, hàng hóa; hoặc đầu tư tài sản cố định như xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải.

Đây là những nhu cầu thiết yếu, không chỉ giúp hộ kinh doanh không chỉ duy trì hoạt động mà còn nâng cao năng lực sản xuất, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Với sản phẩm này, PGBank áp dụng hai hình thức cho vay là cho vay từng lần hoặc cho vay theo hạn mức tín dụng. Với vốn lưu động, thời hạn vay tối đa 12 tháng theo chu kỳ sản xuất - kinh doanh; trong khi các khoản vay đầu tư tài sản cố định có thể kéo dài tới 120 tháng.

Hạn mức tín dụng được đánh giá và duy trì linh hoạt, xem xét điều chỉnh hằng năm dựa trên hiệu quả hoạt động thực tế của khách hàng.

Tiếp sức doanh nghiệp, tạo nền tảng cho động lực tăng trưởng mới

Một điểm đáng chú ý khác của PGBiz là hạn mức vay tối đa lên tới 15 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nhiều mô hình kinh doanh quy mô nhỏ và vừa.

Khoản vay được bảo đảm bằng tiền gửi, giấy tờ có giá tại PGBank hoặc bất động sản đáp ứng tiêu chí định giá và quản lý rủi ro của ngân hàng, với tỷ lệ cho vay phù hợp theo từng loại tài sản và phương án kinh doanh.

Phương thức trả nợ của PGBiz được thiết kế linh hoạt theo dòng tiền, thay vì áp dụng mô hình trả nợ cứng nhắc. Cách tiếp cận này giúp khách hàng giảm áp lực tài chính trong những giai đoạn thấp điểm, đồng thời tối ưu khả năng trả nợ khi hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn.

Quy trình thẩm định được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, dựa trên thu nhập, hiệu quả kinh doanh và lịch sử tín dụng.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đặt ra cho năm 2026, các sản phẩm tín dụng như PGBiz không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ từng khách hàng cụ thể, mà còn góp phần nuôi dưỡng sức bật cộng đồng doanh nghiệp. PGBank cho biết ngân hàng cam kết đồng hành cùng khu vực kinh tế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp để cùng phát triển bứt phá, xây dựng các động lực tăng trưởng mới cho kinh tế quốc gia.