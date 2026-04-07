Petrolimex vượt kế hoạch 2025, dự báo tăng trưởng chậm lại

Trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức ngày 24/4, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) cho biết năm 2025 doanh nghiệp đã hoàn thành và vượt kế hoạch ở nhiều chỉ tiêu kinh doanh chủ chốt.

Cụ thể, sản lượng xăng dầu xuất bán đạt hơn 17,7 triệu m3/tấn, tương ứng 102,2% kế hoạch; riêng công ty mẹ đạt 100,4%. Doanh thu hợp nhất ghi nhận 309.875 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch, trong đó công ty mẹ đạt 182.803 tỷ đồng, tương đương 124%.

Về lợi nhuận, Petrolimex đạt 3.643 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, hoàn thành 114% kế hoạch; công ty mẹ đạt 2.124 tỷ đồng, tương ứng 110%.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng nhưng giữ quan điểm thận trọng đối với lợi nhuận. Theo đó, sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất dự kiến đạt 19,44 triệu m3/tấn, tăng khoảng 10% so với mức thực hiện năm 2025.

Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 315.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt 3.380 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức 10%, tương đương 83% so với thực hiện năm trước.

Giai đoạn 2026-2030, Hội đồng quản trị Petrolimex đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân khoảng 7%/năm, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phục hồi và mở rộng.

Cụ thể, trong hai năm đầu (2026-2027), sản lượng được kỳ vọng tăng 8,5-10% nhờ lực đẩy từ tăng trưởng kinh tế và việc phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc, dù bắt đầu chịu tác động từ xu hướng xe điện và các chính sách hạn chế phương tiện.

Từ năm 2028 đến 2030, đà tăng được dự báo chậm lại, còn khoảng 6-7%/năm khi các yếu tố như xe điện, nhiên liệu xanh và chính sách kiểm soát phương tiện phát huy hiệu quả rõ nét hơn, khiến nhu cầu xăng dầu truyền thống có thể tiệm cận trạng thái bão hòa hoặc đi ngang.

Về các chỉ tiêu tài chính, doanh nghiệp dự kiến duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động trong biên độ hẹp. Doanh thu hợp nhất phấn đấu tăng tối thiểu 7%/năm, tương ứng với mức tăng sản lượng, trong khi lợi nhuận dự kiến tăng khoảng 6-7%/năm.

Đáng chú ý, số nộp ngân sách được kỳ vọng tăng mạnh, bình quân khoảng 18%/năm, nhờ sản lượng mở rộng và việc thuế bảo vệ môi trường trở lại mức trước đây từ năm nay. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ dự kiến duy trì ở mức 6-7%/năm, cùng với chính sách cổ tức ổn định trong khoảng 8-10%/năm.

Hiện Petrolimex là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bán lẻ xăng dầu trong nước, chiếm khoảng 50% thị phần với mạng lưới gần 5.500 cửa hàng trên toàn quốc. Trong 5 năm qua, sản lượng xuất bán của doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 5%/năm.