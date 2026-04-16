“Ông trùm” Evergrande cúi đầu nhận tội: Hé lộ loạt sai phạm chấn động

Theo thông báo từ tòa án thành phố Thâm Quyến, ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập China Evergrande, đã nhận tội và bày tỏ sự ăn năn tại các phiên xét xử diễn ra trong hai ngày 13/4-14/4.

Evergrande từng gây chấn động toàn cầu khi vỡ nợ từ năm 2021 với tổng nghĩa vụ lên tới khoảng 300 tỷ USD, bao gồm cả hàng tỷ USD sản phẩm quản lý tài sản. Sự sụp đổ của tập đoàn này đã trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng kéo dài của ngành bất động sản Trung Quốc - lĩnh vực vốn giữ vai trò trụ cột nhưng đang gây áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế.

China Evergrande luôn gắn liền với những kỷ lục "lớn nhất". Từ vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc cho đến việc trở thành công ty địa ốc nợ nần nhiều nhất thế giới.

Từng có màn ra mắt thị trường đại chúng ấn tượng với giá trị vốn hóa 9 tỷ USD vào cuối năm 2009, giá trị của Evergrande đã tăng hơn 5 lần lên 51 tỷ USD chỉ sau 8 năm, trước khi lao dốc không phanh.

Danh xưng "lớn nhất" đã theo Evergrande đến tận cuối hành trình. Việc công ty bị hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán Hong Kong cũng là một trong những vụ có giá trị thị trường và khối lượng lớn nhất trong những năm gần đây.

Từ vị thế "con cưng", Evergrande dần trở thành "kẻ bị ruồng bỏ" trên thị trường tài chính.

Ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập Evergrande (Ảnh: Forbes).

Ông Hứa Gia Ấn bị bắt tháng 9/2023. Năm 2024, công ty con Hengda bị phạt 4,2 tỷ nhân dân tệ vì làm sai lệch báo cáo tài chính. Ông Hứa Gia Ấn bị phạt 47 triệu nhân dân tệ, cấm vĩnh viễn tham gia thị trường chứng khoán Trung Quốc. Cơ quan quản lý cũng xử phạt hãng kiểm toán PwC vì liên quan vụ việc này.

Không dừng lại ở đó, tòa án cho biết ông Hứa Gia Ấn cùng Evergrande còn đối mặt với nhiều cáo buộc khác như cho vay trái phép, phát hành chứng khoán gian lận và hối lộ thông qua các đơn vị liên quan.

Evergrande đang đối mặt hàng trăm vụ kiện liên quan đến các dự án tại Trung Quốc, hàng chục tài sản bị phong tỏa và không ít dự án đã bị chính quyền địa phương hoặc nhà đầu tư tiếp quản. Với cấu trúc kinh doanh chằng chịt hàng nghìn công ty con, việc thu hồi tài sản cho các chủ nợ càng trở nên gian nan.

Hiện thời điểm tuyên án vẫn chưa được công bố.