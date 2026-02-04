Ông Trần Hùng Huy tham gia Hội đồng Cố vấn của Đại học Quốc gia TPHCM

Lãnh đạo ngân hàng trong “Liên minh trí tuệ” của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) chính thức vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm được định vị là đầu mối kết nối và tổ chức, nhằm gắn kết năng lực nghiên cứu - đào tạo của đại học với các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nhu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và địa phương.

Trung tâm không chỉ tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, vi mạch - bán dẫn hay kinh tế xanh, mà còn chú trọng xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt, giúp tri thức học thuật nhanh chóng đi vào thực tiễn và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Song hành với Trung tâm, Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo (SACSTI) được thành lập với vai trò tư vấn và đồng hành chiến lược cùng ĐHQG-HCM.

SACSTI gồm 13 thành viên sáng lập là các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành.

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT ACB từ năm 2012, ông Trần Hùng Huy là người dẫn dắt ngân hàng theo hướng quản trị hiện đại, lấy dữ liệu và công nghệ làm nền tảng. Trong giai đoạn 2013-2025, ACB từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, cá nhân hóa dịch vụ và tăng cường kiểm soát rủi ro.

Không dừng ở hiệu quả kinh doanh, dấu ấn đáng kể trong hành trình của ACB là cách tiếp cận phát triển gắn với các chuẩn mực quản trị minh bạch và bền vững.

Trong bối cảnh đó, việc ông Trần Hùng Huy tham gia SACSTI mang ý nghĩa đưa góc nhìn của một nhà lãnh đạo tài chính - quen thuộc với bài toán cân bằng giữa tăng trưởng, rủi ro và trách nhiệm - vào tầng chiến lược của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây là yếu tố then chốt để giải quyết khoảng trống giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa ý tưởng và khả năng triển khai trên quy mô lớn.

Hiện thực hóa mô hình hợp tác “3 Nhà” theo Nghị quyết 57

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt của tăng trưởng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp. Trong mô hình này, doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình ứng dụng, thương mại hóa và lan tỏa các kết quả đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, việc hiện thực hóa mô hình “3 Nhà” không chỉ dừng ở định hướng chính sách, mà đòi hỏi sự tham gia chủ động, có chiều sâu của những doanh nghiệp đủ năng lực, cam kết ngay từ tầng chiến lược.

Với ACB, cách tiếp cận mô hình “3 Nhà” được đặt trong tổng thể chiến lược ESG mà ngân hàng theo đuổi nhiều năm qua. Trong đó, giáo dục và phát triển con người được xác định là trụ cột quan trọng của yếu tố xã hội (Social), bởi đây là nền tảng trực tiếp quyết định chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo trong dài hạn.

Trên tinh thần đó, ACB và ĐHQG-HCM phối hợp triển khai các chương trình đồng hành cùng sinh viên, tập trung nuôi dưỡng tư duy tài chính bền vững, hỗ trợ người trẻ tiếp cận giáo dục trong những giai đoạn quan trọng của hành trình học tập. Đây là cách thức hiệu quả để doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào hệ sinh thái đào tạo, thay vì chỉ xuất hiện ở khâu tiếp nhận kết quả.

ACB và Đại học Quốc gia TPHCM ký kết triển khai chương trình vay học phí ưu đãi dành cho sinh viên vào tháng 5/2025 (Ảnh: BTC).

Từ nền tảng hợp tác với khối giáo dục, ACB tiếp tục mở rộng cách tiếp cận ESG theo hướng tạo giá trị chung (CSV), trong đó chiến lược kinh doanh và trách nhiệm xã hội được thiết kế song hành, bổ trợ lẫn nhau.

Định hướng này được thể hiện rõ qua Chương trình “ACB đồng hành cùng một Việt Nam bền vững”, với Lễ ký kết hợp tác cộng đồng trong các lĩnh vực sức khỏe - giáo dục - môi trường tổ chức ngày 18/12/2025.

Các chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư, học bổng cho học sinh - sinh viên vượt khó, cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” hay các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tuy khác nhau về hình thức, nhưng cùng phản ánh một tư duy xuyên suốt: tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng, gắn liền với sự bền vững của chính ngân hàng.

Sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp tài chính vào SACSTI cho thấy một xu hướng: đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được dẫn dắt bởi sự kết nối chặt chẽ giữa tri thức, quản trị, nguồn lực thị trường. Đây cũng là thông điệp mà SACSTI hướng tới, khi từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có chiều sâu, khả năng lan tỏa và nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

