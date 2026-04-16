Ông Trần Hùng Huy: Hệ thống ngân hàng quá mỏng để "gánh" dự án Bắc - Nam

Trong sự kiện mới đây, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) - đã có những chia sẻ xoay quanh nhu cầu vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn đầu tư ước tính lên đến 67 tỷ USD.

Nhìn lại thời gian qua, ông chỉ ra rằng các dự án đang phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay ngân hàng. Đó cũng là lý do sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm gần đây vừa mang đến triển vọng tích cực nhưng cũng tạo ra áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến tăng trưởng hai con số, áp lực về dòng vốn theo đó sẽ càng lớn hơn. Theo ước tính của Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, chúng ta cần tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ USD, tương đương bình quân khoảng 280 tỷ USD mỗi năm.

Với các dự án lớn như cao tốc Bắc - Nam, ông Hùng Huy cho rằng hệ thống ngân hàng nội địa hiện nay quá mỏng để có thể gánh vác một dự án lớn như vậy. Do đó, ông khuyến nghị Chính phủ tìm đến một cơ cấu vốn hỗn hợp, kết hợp giữa vốn vay ngân hàng và dòng vốn cổ phần quốc tế.

Mặt khác, ông cũng nhận định việc lãi suất tăng vọt lên mức 10%/năm thời gian qua có thể xem là không bền vững, tức việc phát triển kinh doanh ở nền kinh tế thực tế không còn hiệu quả. Ông kỳ vọng thông qua Trung tâm tài chính Quốc tế, Việt Nam sẽ có khả năng cạnh tranh để thu hút nguồn vốn một cách đa dạng hơn.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ về vai trò của ngân hàng cho các dự án hạ tầng lớn (Ảnh: BBW).

Cũng chia sẻ về vai trò của các ngân hàng trong công cuộc phát triển hạ tầng quốc gia, bên lề kỳ họp cổ đông vừa qua, ông Lê Quang Trung, Giám đốc khối nguồn vốn ngoại hối Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB), cho biết sẵn sàng tham gia. Song với nhu cầu vốn khổng lồ, ông Trung nhấn mạnh mỗi định chế tài chính sẽ chỉ tham gia ở một phân khúc nào đó.

Ông nêu, để đạt được tăng trưởng 2 con số, thì đầu tư công sẽ là yếu tố dẫn dắt. “Muốn phát triển thành quốc gia có thu nhập cao thì trước hết chúng ta phải hoàn thiện hạ tầng, và ứng dụng được công nghệ cao vào sản xuất, vận hành. Muốn làm gì thì cũng phải có “mồi” thử, “mồi” để Việt Nam gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo tôi là cơ sở hạ tầng phát triển”, ông Trung nói.

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư ngoại, con số mục tiêu tăng trưởng 10% về GDP của Việt Nam năm nay sẽ rất thử thách.

Theo dự báo của ông Brook Taylor - Tổng giám đốc điều hành và Quản lý quỹ, VinaCapital - dưới tác động của những bất ổn trên thế giới hiện nay, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 có thể sẽ điều chỉnh về khoảng 7%, dù thấp hơn mục tiêu tham vọng 10% nhưng vẫn là con số tích cực so với trung bình 20 năm qua. Ông lưu ý, cứ mỗi 10 USD giá dầu tăng thêm sẽ làm giảm 0,5% tăng trưởng GDP.