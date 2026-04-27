Ông Trần Bá Dương tính bán 20% vốn HAGL Agrico dù đang lỗ 10.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) vừa tổ chức kỳ họp cổ đông thường niên, thông qua phương án doanh thu năm nay 1.676 tỷ đồng. Sau nhiều năm ngập ngụa trong lỗ, năm nay, công ty nông nghiệp này đề ra mục tiêu lãi trước thuế 232 tỷ đồng.

Đây là tham vọng đáng chú ý, trong khi trước đó, tại nhiều kỳ họp đại hội cổ đông, khi được hỏi bao giờ HAGL Agrico hết lỗ, tỷ phú Trần Bá Dương vẫn bỏ ngỏ, không có câu trả lời cụ thể.

HAGL Agrico là công ty của bầu Đức, tỷ phú Trần Bá Dương chính thức nhận lại từ năm 2021. Từ đó đến nay, HAGL Agrico lỗ liên tục, có năm thua lỗ đỉnh điểm hơn 3.500 tỷ đồng. Tính đến cuối năm ngoái, lỗ lũy kế của doanh nghiệp này lên đến 10.370 tỷ đồng. Giải trình, ban lãnh đạo cho biết doanh nghiệp duy trì lỗ nhiều năm chủ yếu do chi phí chuyển đổi cây trồng tại khu vực không còn hiệu quả kinh tế và tái cơ cấu nợ giai đoạn trước.

Việc lỗ triền miên khiến đơn vị kiểm toán đặt nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAGL Agrico. Ban lãnh đạo giải trình rằng họ lập kế hoạch kinh doanh dựa trên kỳ vọng dòng tiền từ các dự án nông nghiệp quy mô lớn, cộng với hỗ trợ tài chính và gia hạn công nợ từ cổ đông lớn.

Động thái quyết liệt xóa lỗ diễn ra trong bối cảnh công ty muốn phát hành riêng lẻ trong năm tới để bán khoảng 20% vốn cho 2 nhà đầu tư chiến lược.

Theo ông Trần Bá Dương, các đối tác được lựa chọn sẽ là các quỹ đầu tư có tầm nhìn dài hạn, hướng tới mục tiêu hưởng cổ tức và không tham gia điều hành doanh nghiệp. Giá phát hành sẽ do nhà đầu tư thẩm định dựa trên triển vọng hoạt động của công ty.

HAGL Agrico có vốn điều lệ gần 11.100 tỷ đồng. Tổng diện tích canh tác gần 40.000 ha, chủ yếu phân bổ tại tỉnh Attapeu (Lào).

Thaco hiện sở hữu hơn 306 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,63% vốn và là cổ đông lớn duy nhất tại HAGL Agrico. Ông Trần Bá Dương nắm gần 51 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,58% vốn và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Cuối năm ngoái, nợ vay của HAGL Agrico xấp xỉ 10.500 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến Tập đoàn Trường Hải (Thaco).

Năm nay, ban lãnh đạo cho biết công ty sẽ giải ngân đầu tư tiếp khoảng 3.700 tỷ đồng, trong đó gần một nửa dành mở rộng diện tích trồng chuối; phần còn lại phát triển mô hình nuôi bò kết hợp trồng bưởi, xây nhà máy, kho lạnh và mua sắm máy móc.