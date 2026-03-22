Ông Phạm Huy Thông làm Cục trưởng Công nghệ thông tin, Kiểm toán Nhà nước

Tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin mới đây tổ chức công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Ông Phạm Huy Thông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Ông Phạm Huy Thông sinh năm 1979, là tiến sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, ông công tác tại Cục Công nghệ thông tin với vai trò Phó cục trưởng phụ trách từ tháng 3/2025.

Ông Phạm Huy Thông cũng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, từng công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhà băng này như Giám đốc chi nhánh thành phố Hà Nội, Phó tổng giám đốc. Ông cũng từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (Trước đây là TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu - GPBank).

Ông Phạm Huy Thông phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Tiến Tú).

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết đánh giá cao quá trình công tác, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của ông Phạm Huy Thông trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kiểm toán.

Ông Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh việc kiện toàn chức danh Cục trưởng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng, khi Kiểm toán Nhà nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước mở rộng phạm vi kiểm toán đối với các lĩnh vực ứng dụng công nghệ.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu giao nhiệm vụ (Ảnh: Tiến Tú).

“Công nghệ thông tin không chỉ là công cụ hỗ trợ mà ngày càng trở thành đối tượng kiểm toán quan trọng. Vì vậy, cần từng bước hoàn thiện phương pháp, nâng cao năng lực đội ngũ, bảo đảm các cuộc kiểm toán trong lĩnh vực này thực sự đi vào thực chất, có chiều sâu và hiệu quả”, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh.

Cùng ngày, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức công bố Quyết định kiểm toán hoạt động dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2024-2025 và triển khai ngay các hoạt động kiểm toán.