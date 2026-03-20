Ông Nguyễn Văn Tuấn vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ mới

Danh sách ứng viên HĐQT GELEX nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên: ông Nguyễn Văn Tuấn; ông Lê Bá Thọ; ông Lương Thanh Tùng; ông Đậu Minh Lâm và bà Nguyễn Thị Minh Giang. Trong đó, ông Đậu Minh Lâm và bà Nguyễn Thị Minh Giang là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập.

Như vậy, có 4/5 thành viên của nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục được đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT - không tham gia HĐQT khóa mới để thực hiện nhiệm vụ mới. Thay vào đó, danh sách có thêm sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc GELEX.

GELEX công bố danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: GELEX).

Với các nhân sự hội tụ tầm nhìn chiến lược, bề dày kinh nghiệm, đa dạng chuyên môn và gắn bó lâu năm với GELEX, HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ hướng tới xây dựng cơ cấu quản trị vững mạnh theo thông lệ quốc tế, minh bạch, dẫn dắt GELEX hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi đã xác lập trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2025, năm cuối nhiệm kỳ HĐQT, GELEX ghi nhận kết quả kỷ lục với doanh thu 39.513 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.621 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời hoàn thiện chiến lược đến 2030 cùng tư vấn quốc tế, đẩy mạnh nâng cao quản trị theo chuẩn quốc tế, triển khai IFRS, mở rộng huy động vốn, chuyển đổi số và phát triển nhân sự.

Giai đoạn 2021-2026, GELEX niêm yết hai công ty thành viên GEE và GEL trên HoSE, duy trì tăng trưởng tích cực với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng bình quân lần lượt 8,4% và 22,5%/năm, EBITDA tăng 17,8%/năm.

Hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ nét, trong khi các chỉ số tài chính duy trì an toàn. Những kết quả này phản ánh hiệu quả chiến lược tái cấu trúc và đầu tư dài hạn, tạo nền tảng để GELEX tiếp tục khẳng định vị thế tập đoàn đầu tư hiệu quả trong các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của GELEX tổ chức ngày 1/4 tại khách sạn Fairmont Hà Nội. Đại hội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 44.712 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.615 tỷ đồng.

GELEX dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tổng mức 33%. Trong đó 25% được chi trả bằng cổ phiếu và 8% bằng tiền mặt. Khoản cổ tức tiền mặt này đã được GELEX tạm ứng từ ngày 11/9/2025, tương đương gần 722 tỷ đồng đã chi cho cổ đông.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%. Nếu kế hoạch này được đại hội thông qua, tổng tỷ lệ cổ phiếu và cổ tức cổ đông nhận được là 53%, mức chi trả cao nhất của GELEX trong nhiều năm gần đây.

Ngoài ra, GELEX dự kiến trình cổ đông việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tòa nhà tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.