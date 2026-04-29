Ông Nguyễn Thành Tiến thôi làm Chủ tịch công ty bán khóa học dạy làm giàu

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (công ty Văn Lang, mã chứng khoán: VLA) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao trong Hội đồng quản trị (HĐQT).

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Tiến sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông vẫn tiếp tục đồng hành trên vai trò thành viên HĐQT của công ty.

Người mới được bầu giữ chức Chủ tịch VLA là ông Trần Quang Thịnh, hiện là thành viên HĐQT doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, Công ty Văn Lang tiền thân là công ty thành viên của NXB Giáo Dục Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1338/QĐ-TCNS ngày 15/11/2007 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là đào tạo kỹ năng tư duy, marketing, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo, quản lý tài chính, quản lý thời gian; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Ông Nguyễn Thành Tiến từng được giới thiệu là chuyên gia dạy đầu tư bất động sản, dạy làm giàu. Một khóa học có thể lên tới 180 triệu đồng.

Trên website công ty, ông Tiến từng xuất hiện với rất nhiều khóa học liên quan đến các chủ đề đầu tư, bất động sản, marketing, phát triển cá nhân như: Bí quyết trở thành triệu phú đô la, Bất động sản không đồng, quản lý cho thuê…

Việc ông Tiến rút khỏi vị trí cao nhất ở HĐQT trong bối cảnh mảng đào tạo của doanh nghiệp gặp khó khăn.

Từ năm 2022 đến nay, do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường đào tạo bị thu hẹp, số học viên tham gia các khóa học giảm sút khá nhiều, do vậy công tác đào tạo và doanh thu không đạt được như kỳ vọng.

Thị trường đào tạo cũng có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ. Xuất phát từ những lý do trên, năm 2026, ban giám đốc và HĐQT công ty quyết định dừng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này để tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm.

Chiều ngược lại, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh đầu tư; tư vấn tài chính doanh nghiệp; kinh doanh phần mềm...

Quý I, với doanh thu thuần đạt 535 triệu đồng, giảm mạnh so với mức gần 5,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nhờ tiết giảm được các chi phí, công ty thu về 210 triệu đồng lợi nhuận, tăng 18% so với quý I/2025.

Ban lãnh đạo cho biết thêm, quý đầu năm công ty đã ghi nhận khoản doanh thu đến từ việc thực hiện tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đối tác. Đây là hướng đi mới nhằm đa dạng hóa danh mục kinh doanh của công ty.