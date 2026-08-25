Ống luồn dây điện EMT đạt chuẩn UL Mỹ: Mảnh ghép cho công trình xanh

Công trình xanh đặt ra yêu cầu mới với vật liệu của hệ thống cơ điện (MEP)

Xu hướng phát triển bền vững đang dần tái định hình cách ngành xây dựng lựa chọn vật liệu. Nếu trước đây, giá thành, tiến độ và yêu cầu kỹ thuật thường được ưu tiên, thì nay chủ đầu tư và nhà thầu ngày càng quan tâm đến độ bền, an toàn, khả năng tái chế và tác động môi trường của vật liệu trong suốt vòng đời công trình.

Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với MEP, khi vật liệu không chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn phù hợp với định hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả. Các hệ thống đánh giá công trình xanh như LEED hay LOTUS cũng như xem xét nhiều yếu tố liên quan đến vật liệu, quản lý chất thải và chất lượng môi trường trong nhà.

Trong nhóm vật liệu bảo vệ hệ thống điện, thép có lợi thế về độ bền và khả năng thu hồi, tái chế. Từ đặc tính này, ống thép luồn dây điện EMT được sử dụng để bảo vệ dây dẫn trước các tác động cơ học và đáp ứng yêu cầu an toàn cho hệ thống điện.

Nắm bắt nhu cầu này, Công ty Cổ phần Ống thép Luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) sản xuất thành công loại ống thép luồn dây điện EMT (Electrical Metallic Tubing) đạt tiêu chuẩn UL Listed - UL 797 (Số chứng nhận E555653) do Tổ chức Underwriters Laboratories (Mỹ) cấp. Sản phẩm được sản xuất trong nước, kết hợp vật liệu thép với tiêu chuẩn an toàn quốc tế, hướng đến nhu cầu sử dụng vật tư MEP cho các công trình hiện đại tại Việt Nam.

Quy trình sản xuất ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit (Ảnh: Vietconduit).

Ba đặc tính ưu việt của ống luồn dây diện EMT từ Vietconduit

Lợi thế trong vòng đời vật liệu

Ống thép luồn dây điện do Vietconduit sản xuất có độ bền cao, giúp duy trì giá trị sử dụng trong thời gian dài. Khi công trình được cải tạo hoặc tháo dỡ, vật liệu thép còn có thể được thu hồi, phân loại và đưa trở lại quá trình tái chế để trở thành nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm mới. Đặc tính này cũng phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn.

Bảo vệ dây dẫn, tăng cường an toàn hệ thống điện

Ống thép luồn dây điện EMT tạo lớp bảo vệ chắc chắn cho dây dẫn, giúp hạn chế tác động cơ học từ môi trường bên ngoài trong quá trình thi công và vận hành.

Ống thép luồn dây điện EMT do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL 797 (Ảnh: Vietconduit).

Thép là vật liệu kim loại không cháy, do đó không lan truyền ngọn lửa trong hệ thống khi không may xảy ra sự cố. Đặc tính này giúp ống luồn dây điện EMT phù hợp với các công trình đặt yêu cầu cao về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy như nhà máy, tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại và các dự án hạ tầng.

Sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung

Vietconduit có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch cung ứng theo tiến độ thực tế của dự án. Nhà thầu có thể phối hợp giao nhận và bổ sung vật tư khi phát sinh nhu cầu tại công trường, đồng thời hạn chế việc phải dự trữ lượng hàng lớn trong thời gian dài.

Ngoài ống thép EMT, doanh nghiệp còn sản xuất thêm ống thép luồn dây điện IMC đạt UL Listed - UL 1242 (số chứng nhận E555652) cũng do Tổ chức Underwriters Laboratories (Mỹ) cấp chứng nhận.

Hoạt động sản xuất vật tư cơ điện tại nhà máy Vietconduit (Ảnh: Vietconduit).

Công trình xanh là kết quả của nhiều yếu tố, từ thiết kế, vật liệu đến năng lượng và vận hành. Một sản phẩm riêng lẻ không quyết định việc công trình đạt chứng nhận LEED hay LOTUS, nhưng lựa chọn vật liệu phù hợp có thể góp phần nâng cao độ an toàn, hiệu quả sử dụng tài nguyên và tính bền vững của dự án.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit (Ảnh: Vietconduit).

Với hạng mục vật tư cơ điện bao gồm ống thép luồn dây điện, ống ruột gà luồn dây điện, máng cáp dạng lưới… Vietconduit mang đến giải pháp bảo vệ hệ thống điện kết hợp giữa tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đặc tính của vật liệu thép và lợi thế sản xuất trong nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các công trình hướng đến an toàn và phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

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