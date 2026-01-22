"Ông lớn" Hàn Quốc, Nhật Bản dồn nghìn tỷ đồng vào ngành giải trí Việt Nam

Sony Music mới đây "bắt tay" Tập đoàn YeaH1 (mã chứng khoán: YEG) lập liên doanh SYE - công ty phát hành nhạc và quản lý nghệ sĩ, đánh dấu sự đầu tư của "ông lớn" Hàn Quốc vào ngành giải trí, âm nhạc Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, Hội đồng quản trị YeaH1 cũng công bố nghị quyết chấp thuận để Sony Music sở hữu 49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần 1Label thông qua hình thức mua cổ phần phát hành riêng lẻ.

Liên doanh SYE đồng thời giới thiệu nhóm nhạc nam mới 7 thành viên UPRIZE theo mô hình đào tạo K-pop, cùng 4 nghệ sĩ độc lập đầu tiên. Sony Music cho biết đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam, muốn tham gia đầu tư và cùng phát triển ngành âm nhạc Việt vươn ra thế giới.

K-pop là nền âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc, đồng thời là ngành công nghiệp khổng lồ. Số liệu từ Viện nghiên cứu Hyundai (HRI) cho thấy, chỉ riêng nhóm nhạc BTS đã đóng góp hơn 3,6 tỷ USD vào GDP Hàn Quốc, tương đương doanh thu của 26 công ty tầm trung cộng lại.

Thương vụ của YeaH1 và Sony Music cũng nối dài danh sách các nhà đầu tư quốc tế rót vốn vào thị trường giải trí Việt Nam thời gian gần đây.

Trước đó, Tập đoàn AEON Entertainment (Nhật Bản) gây chấn động khi công bố đầu tư 5.000 tỷ đồng vào Beta Cinema thông qua liên doanh với Beta Group, đặt tham vọng xây dựng 50 cụm rạp và lấn sân sang sản xuất phim, phân phối nội dung đến năm 2035.

Đằng sau việc rót vốn vào công ty giải trí Việt: Sony Music muốn có một K-pop thứ hai? (Ảnh: DT).

Bùng nổ concert, người Việt chi gần 1.400 tỷ đồng xem ca nhạc

Giới quan sát nhận định, ngành giải trí Việt Nam đang trở thành "miếng bánh" hấp dẫn nhờ tiềm năng tăng trưởng bùng nổ, mô phỏng theo sự thành công của Hàn Quốc - nơi ngành công nghiệp văn hóa mang về hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Tại Việt Nam, năm 2024-2025 được xem là năm bản lề với sự bùng nổ của các show truyền hình thực tế và hòa nhạc quy mô lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai Say Hi, Em xinh Say Hi...

Báo cáo mới đây của Đại học RMIT Việt Nam dẫn số liệu từ Statista (hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu) cho thấy, doanh thu thị trường nhạc số trong năm 2025 ước đạt 51,95 triệu USD, tương đương hơn 1.370 tỷ đồng. Con số này tăng gần 9% so với năm 2024, tạo điều kiện cho ngành concert phát triển.

Quy mô nhạc số Việt Nam hiện xếp thứ 6 về doanh thu tại Đông Nam Á, xếp sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia. Dù vậy, Việt Nam vẫn còn cách rất xa so với các nước dẫn đầu, như Indonesia đạt gần 264,5 triệu USD, Thái Lan đạt khoảng 204,5 triệu USD.

Theo dự báo của Statista, doanh thu thị trường nhạc số dự kiến tăng từ 51,95 triệu USD năm trước lên mức 74,47 triệu USD năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của thị trường này đạt khoảng 7,5% mỗi năm.