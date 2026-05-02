Ông Khuất Việt Hùng vừa được bầu vào HĐQT Vietjet nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp thường niên của hãng hàng không này vào cuối tháng 4.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có quyết định cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro đối với ông Khuất Việt Hùng để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 15/4.

Ông Khuất Việt Hùng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải (Ảnh: MT).

Ông Khuất Việt Hùng sinh năm 1974, từng làm viện trưởng Viện Quy hoạch và quản lý Giao thông vận tải, giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Giao thông vận tải. Sau đó, ông giữ vị trí Vụ trưởng Vận tải.

Năm 2014, Thủ tướng bổ nhiệm ông Hùng làm Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Ông sau đó được bổ nhiệm lại chức vụ này vào năm 2019.

Đến tháng 4/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải. Tháng 12 cùng năm, UBND TP Hà Nội đã tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hùng giữ chức Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro.

Ngoài ông Hùng, đại hội đồng cổ đông Vietjet cũng bầu bổ sung một thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc điều hành hãng. HĐQT Vietjet cũng giao ông Sơn làm Tổng giám đốc hãng thay cho ông Đinh Việt Phương từ ngày 29/4. Ông Phương được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Vietjet.

Theo báo cáo tài chính, quý I Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 21.021 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 60%.

Năm 2026, hãng đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 86.774 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.421 tỷ đồng, tăng 15%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Vietjet đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch doanh thu và hơn 40% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng trong quý I đến từ việc mở rộng quy mô khai thác. Cụ thể, hãng đã vận chuyển 7,2 triệu lượt khách trên 39.900 chuyến bay, tăng lần lượt 5% và 3% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt, tăng 8%. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 23.344 tấn.