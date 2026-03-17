Ông Bùi Cao Nhật Quân tái xuất tại Novaland

Trong một sự kiện gần đây, ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - chính thức lộ diện. Chức vụ của ông Quân được giới thiệu tại sự kiện là Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.

Đã nhiều năm nay, ông Quân vắng bóng tại tập đoàn này. Giữa năm 2017, ông từ nhiệm mọi chức vụ trong HĐQT và ban điều hành Novaland. Trước đó, vị này đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Novaland, đồng thời có giai đoạn là cổ đông lớn.

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của doanh nghiệp, tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân không nắm giữ chức vụ nào tại tập đoàn này, tuy nhiên vẫn trực tiếp sở hữu gần 75,32 triệu cổ phần doanh nghiệp, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,678%.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (thứ 4 từ trái sang, ảnh: NVL).

Con trai đại gia Bùi Thành Nhơn xuất hiện trong bối cảnh giá cổ phiếu NVL trong thời gian gần đây có sự phục hồi về cả giá và thanh khoản, nhất là tăng trần 3 phiên liên tiếp gần nhất. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/3, cổ phiếu NVL có giá 13.500 đồng/đơn vị.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tự lập năm 2025, công ty đạt doanh thu thuần 6.965 tỷ đồng, phần lớn là bàn giao các dự án mà doanh nghiệp triển khai. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.819 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với số lỗ hơn 4.394 tỷ đồng năm trước.

Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay của tập đoàn là 67.191 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là 31.518 tỷ đồng. So với cùng kỳ, dư nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ do doanh nghiệp đã giảm được một phần dư nợ trái phiếu; dư nợ vay dài hạn tăng...