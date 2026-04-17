Ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch NovaGroup

Trong thông báo được doanh nghiệp phát đi, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Nova Holding, Nhà sáng lập NovaGroup, Novaland Group - chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho ông Bùi Cao Nhật Quân.

Ông Bùi Thành Nhơn - Nhà sáng lập NovaGroup - sẽ giữ vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt tầm nhìn dài hạn và đồng hành cùng ban lãnh đạo và giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding- công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (phải) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: NVG).

Theo doanh nghiệp, ông Bùi Cao Nhật Quân là thế hệ lãnh đạo kế cận đã có hơn 20 năm gắn bó với tập đoàn, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường.

Ông Quân cũng là con trai ông Bùi Thành Nhơn. Trước năm 2017, ông Quân đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Novaland, đồng thời có giai đoạn là cổ đông lớn.

Sau đó, vào giữa năm 2017, ông từ nhiệm mọi chức vụ trong HĐQT và ban điều hành Novaland. Gần đây, ông trở lại với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland trong một sự kiện của tập đoàn và được giới thiệu vị trí trên.

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Novaland, tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân không nắm giữ chức vụ nào tại tập đoàn này, tuy nhiên vẫn trực tiếp sở hữu gần 75,32 triệu cổ phần doanh nghiệp, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,678%.

Song song với việc chuyển giao, NovaGroup cũng tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Các nhân sự chủ chốt được bổ nhiệm gồm ông Dương Văn Bắc - Thành viên HĐQT; bà Trần Thị Thanh Vân - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NovaGroup; bà Trương Thị Hoàng Lan - Phó Tổng giám đốc Đầu tư; bà Phạm Thị Hồng Nhung - Phó Tổng giám đốc Vận hành.

NovaGroup là tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái gồm bất động sản (Novaland), dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service Group), nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer Group).