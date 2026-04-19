Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào Hội đồng quản trị Novaland

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa bổ sung tờ trình tài liệu họp đại hội cổ đông 2026, trong đó có danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo danh sách này, ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng Điều hành Novaland - được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT tập đoàn này. Theo sơ yếu lý lịch ứng viên được Novaland công bố, ông Quân sinh năm 1982, là Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Western Washington Hoa Kỳ.

Ông Bùi Thành Nhơn (trái) và ông Bùi Cao Nhật Quân (phải) (Ảnh: NVL).

Ông cũng là con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland. Mới đây nhất, ông Quân cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT NovaGroup từ tháng 4.

Ông từng trải qua nhiều vị trí như Tổng giám đốc Novaland (2007-2012), Thành viên HĐQT Novaland (2009-2017), Phó chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015-6/2022 và 5/2025-4/2026), Thành viên HĐQT Nova Holding (2021-2022), Phó chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ 2022 đến nay).