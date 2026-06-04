One Mount cùng Techcombank xây dựng hạ tầng số cho hộ kinh doanh Việt Nam

Đáp ứng nhu cầu đó, One Mount Group cùng Techcombank đã hợp tác phát triển ứng dụng quản lý bán hàng toàn diện T-Shop, hướng tới hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ số hiện đại một cách đơn giản và hiệu quả.

Từ bài toán số hóa hộ kinh doanh đến nền tảng công nghệ thực tiễn

Ngày 30/5, tại Hội thảo và Trải nghiệm T-Shop do Techcombank và One Mount tổ chức, các chuyên gia đã cùng chia sẻ về xu hướng số hóa hộ kinh doanh cũng như vai trò của công nghệ trong việc giúp tiểu thương thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, phần lớn hộ kinh doanh hiện vẫn vận hành dựa trên các phương thức quản lý thủ công hoặc sử dụng nhiều công cụ rời rạc cho từng nhu cầu khác nhau như bán hàng, thanh toán, quản lý doanh thu hay kê khai thuế. Điều này khiến dữ liệu bị phân tán, gia tăng chi phí vận hành và gây khó khăn trong quá trình mở rộng kinh doanh.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank chia sẻ về T-Shop tại sự kiện (Ảnh: Techcombank ).

T-Shop được phát triển nhằm giải quyết những thách thức đó thông qua việc tích hợp các hoạt động bán hàng, thanh toán, quản lý dòng tiền và hóa đơn điện tử trên cùng một nền tảng. Thay vì phải sử dụng nhiều phần mềm riêng biệt, hộ kinh doanh có thể quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh trên điện thoại với quy trình đơn giản và thuận tiện hơn.

Sự kết nối trực tiếp với hệ sinh thái tài chính của Techcombank cũng giúp dữ liệu giao dịch được ghi nhận xuyên suốt, hỗ trợ minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và tạo nền tảng cho việc tiếp cận các dịch vụ tài chính trong tương lai.

One Mount và năng lực kiến tạo các nền tảng số quy mô lớn

Trong dự án T-Shop, One Mount đồng hành với vai trò đối tác công nghệ chiến lược, tham gia xây dựng nền tảng công nghệ lõi, từ kiến trúc sản phẩm, trải nghiệm người dùng đến khả năng kết nối dữ liệu và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ.

Với kinh nghiệm phát triển các nền tảng số phục vụ hàng triệu người dùng trong các lĩnh vực bán lẻ, tài chính, bất động sản và tiêu dùng, One Mount mang đến năng lực công nghệ, dữ liệu và AI đã được kiểm chứng qua thực tiễn.

Trên nền tảng đó, T-Shop được phát triển theo định hướng trở thành giải pháp quản lý bán hàng toàn diện, giúp hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ quản trị hiện đại một cách đơn giản, thuận tiện và hiệu quả.

T-Shop - ứng dụng quản lý bán hàng dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt trong ngành hàng F&B (Ảnh: Techcombank).

Để sử dụng T-Shop, người dùng chỉ mất ít phút để đăng ký. Sau khi hoàn thành, hộ kinh doanh có thể thực hiện các thao tác như thiết lập thực đơn, quản lý nhân viên, bán hàng, áp dụng khuyến mại và theo dõi doanh thu theo thời gian thực... ngay trên điện thoại.

Ngoài ra, T-Shop còn giúp chủ kinh doanh vận hành, hỗ trợ bán hàng, quản lý đơn, xuất hóa đơn điện tử và theo dõi doanh thu, giúp tách bạch dòng tiền và quản lý kinh doanh liền mạch ngay trên điện thoại.

Hộ kinh doanh có thể kết nối tài khoản ngân hàng với Etax Mobile, đồng thời nhận gói dịch vụ trị giá tới 7,5 triệu đồng cho thủ tục thành lập và báo cáo thuế. Qua đó, T-Shop giúp giảm áp lực kê khai, đồng thời góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Ứng dụng cũng hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán như QR, chuyển khoản và SoftPOS, cho phép biến điện thoại thành thiết bị chấp nhận thẻ.

Góp phần thúc đẩy kinh tế số từ khu vực hộ kinh doanh

Đối với One Mount, T-Shop là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm ứng dụng sâu công nghệ, dữ liệu và AI để kết nối các chuỗi giá trị của nền kinh tế. Thông qua việc phát triển các nền tảng số quy mô lớn, One Mount hướng tới xây dựng những hạ tầng công nghệ có khả năng kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng trên cùng một hệ sinh thái.

T-Shop giúp chủ kinh doanh quản lý bán hàng đơn giản và thuận tiện chỉ bằng một chiếc điện thoại (Ảnh: One Mount).

Khu vực hộ kinh doanh hiện chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Việc giúp nhóm đối tượng này tiếp cận các công cụ số hiện đại không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên diện rộng.

Thông qua hợp tác với Techcombank trong dự án T-Shop, One Mount tiếp tục khẳng định định hướng trở thành Innovation Hub, chuyển hóa năng lực công nghệ, dữ liệu và AI thành các giải pháp thiết thực phục vụ nhu cầu của thị trường.

Đây cũng là bước đi phù hợp với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.