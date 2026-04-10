OKX Ventures và HashKey đầu tư, trở thành đối tác chiến lược của CAEX

Ngày 10/4, CAEX công bố OKX Ventures và một trong các quỹ đầu tư fintech của HashKey, Hashkey Capital đã ký kết thỏa thuận đầu tư, trở thành đối tác chiến lược của công ty. Hai đơn vị sẽ tham gia cùng các cổ đông sáng lập gồm VPBankS và LynkiD trong việc phát triển CAEX.

CAEX nhận đầu tư từ OKX Ventures và HashKey Capital (Ảnh: BTC).

Theo thỏa thuận, cùng với các cổ đông hiện hữu (VPBankS, LynkiD…), OKX Ventures và HashKey Capital sẽ góp vốn vào CAEX trong tháng 4, qua đó giúp công ty đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương 380 triệu USD) để tham gia chương trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Quan hệ hợp tác nói trên kết hợp thế mạnh về tài chính và công nghệ tại Việt Nam với năng lực và kinh nghiệm về tài sản mã hóa toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc để CAEX phát triển và tuân thủ các quy định pháp lý.

Cụ thể, trong vai trò cổ đông và đối tác chiến lược, OKX Ventures và HashKey Capital sẽ cùng CAEX nghiên cứu và triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro, cũng như kết nối thanh khoản phù hợp với các quy định hiện hành.

CAEX được dẫn dắt bởi VPBankS, LynkiD và các đối tác chiến lược (Ảnh: BTC).

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX) - thành viên của hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) là cổ đông sáng lập và đối tác chiến lược quan trọng của CAEX, đóng góp năng lực tài chính, quản trị và chuyên môn đầu tư cho sàn giao dịch.

LynkiD - đối tác công nghệ trong hệ sinh thái VPBank cũng là cổ đông sáng lập của CAEX, hỗ trợ về định danh số, trải nghiệm người dùng và hạ tầng nền tảng cốt lõi, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, nhanh chóng và liền mạch.

Ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CAEX, cho biết: “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với OKX Ventures và HashKey sẽ giúp CAEX tiếp cận và vận hành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. CAEX cam kết xây dựng một sàn giao dịch minh bạch, an toàn và dễ tiếp cận, nơi mọi nhà đầu tư có thể tham gia, khai mở cơ hội và tận hưởng trải nghiệm năng động trong kỷ nguyên tài sản số”.

Ông Netero Dai, Phó tổng giám đốc phụ trách thị trường toàn cầu của OKX, chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường tài sản số năng động nhất, với mức độ quen thuộc của người dùng và định hướng rõ ràng về khung pháp lý. Quan hệ hợp tác với CAEX thể hiện sứ mệnh của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường an toàn, đáng tin cậy để người dùng giao dịch crypto. Chúng tôi tự hào đồng hành trong việc phát triển một nền tảng tuân thủ và bảo mật cho cộng đồng tài sản mã hóa tại Việt Nam”.

Ông Haiyang Ru, CEO HashKey Exchange BG, nhận định: “Việt Nam là một trong những thị trường tài sản số sôi động và giàu tiềm năng tại châu Á. Những điều kiện này tạo ra môi trường lý tưởng cho thế hệ doanh nghiệp tài sản số được cấp phép tiếp theo. Chúng tôi vinh dự hợp tác cùng CAEX để theo đuổi tầm nhìn dài hạn về minh bạch, phát triển bền vững và niềm tin trên toàn thị trường”.

CAEX được thành lập với mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa hàng đầu, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các kênh đầu tư hiện đại, tuân thủ cho nhà đầu tư Việt Nam. Công ty cũng đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái VPBank, góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng.

Dưới sự dẫn dắt của VPBankS, LynkiD và các đối tác chiến lược, CAEX quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và an ninh mạng, hướng tới đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam.

HashKey Fintech Investment Fund III là quỹ đầu tư tập trung vào tài sản số, fintech và các cơ hội hạ tầng liên quan. Thông qua việc kết hợp giữa các khoản đầu tư tài sản số có tính thanh khoản và các khoản đầu tư chiến lược vào các công ty trong danh mục ở giai đoạn đầu và giai đoạn tăng trưởng, quỹ hướng tới hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đồng thời tìm kiếm tăng trưởng vốn dài hạn.

HashKey Fintech Investment Fund III không thuộc nhóm hợp nhất của HashKey Holdings Limited.

HashKey Exchange là sàn giao dịch tài sản số do Hash Blockchain Limited vận hành, thuộc HashKey Holdings Limited (3887.HK), một công ty niêm yết.

Sàn cam kết thiết lập các tiêu chuẩn hàng đầu về tuân thủ, bảo vệ tài sản và bảo mật nền tảng trong ngành tài sản số. Được vận hành bởi Hash Blockchain Limited, đây là một trong những sàn giao dịch tài sản số bán lẻ đầu tiên được cấp phép tại Hong Kong (Trung Quốc).

OKX Ventures là nhánh đầu tư của OKX, một công ty fintech với sứ mệnh hiện đại hóa tiền tệ và thị trường. Nhiều người trên toàn cầu tin dùng các dịch vụ của OKX để đầu tư, thực hiện giao dịch và mua bán tài sản số thông qua nhiều công cụ tài chính như giao ngay (spot), hợp đồng tương lai (futures) và các thị trường phi tập trung.

OKX nổi tiếng với hệ sinh thái bao gồm sàn giao dịch, ví và on-chain, phục vụ cả người dùng cá nhân và các tổ chức lớn.

OKX duy trì các văn phòng khu vực tại Hoa Kỳ, châu Âu, UAE và Singapore, cùng nhiều văn phòng địa phương tại São Paulo, Hong Kong (Trung Quốc), Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và Úc.

OKX cam kết mạnh mẽ về minh bạch và bảo mật, đồng thời công bố báo cáo Proof of Reserves hàng tháng nhằm đảm bảo tài sản của khách hàng luôn được bảo vệ và sẵn sàng.