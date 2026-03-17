OECD cảnh báo rủi ro suy giảm kinh tế toàn cầu gia tăng vì xung đột

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa phát đi cảnh báo về triển vọng kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và tiềm ẩn nhiều biến số khó lường.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bucharest, Tổng Thư ký Mathias Cormann nhấn mạnh rằng tác động của cuộc xung đột này lên kinh tế thế giới là điều “không còn nghi ngờ”.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại còn quá sớm để đưa ra con số cụ thể về mức độ ảnh hưởng, khi nhiều yếu tố quan trọng như thời gian kéo dài chiến sự hay diễn biến tiếp theo vẫn chưa rõ ràng.

OECD: Rủi ro suy giảm kinh tế toàn cầu gia tăng vì xung đột

OECD cho biết đang tiến hành rà soát toàn diện các dữ liệu kinh tế nhằm chuẩn bị cho báo cáo triển vọng kinh tế tạm thời, dự kiến được công bố vào ngày 26/3.

Trong báo cáo gần nhất, tổ chức này dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ đạt dưới 3% trong năm nay và nhích lên trên 3% vào năm tới. Tuy nhiên, các đánh giá này hiện đang được xem xét lại trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng nhanh chóng.

Theo ông Cormann, dù nền kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước nhiều cú sốc trong những năm gần đây, áp lực mới từ bất ổn Trung Đông có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ suy giảm.

Ông nhấn mạnh rằng mức độ tác động cuối cùng sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến thực tế của cuộc xung đột, đặc biệt là thời gian kéo dài và khả năng lan rộng sang các lĩnh vực then chốt như năng lượng và chuỗi cung ứng.

Cảnh báo từ OECD được xem là tín hiệu sớm đối với các thị trường tài chính và giới hoạch định chính sách, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn trước các rủi ro vĩ mô.

Thông điệp cốt lõi được đưa ra là kinh tế toàn cầu đang đứng trước một giai đoạn nhiều bất định, với rủi ro suy giảm ở mức đáng kể và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn.