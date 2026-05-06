NVL thoát giảm sàn, vẫn trong top 3 mã tác động tiêu cực chỉ số

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/5, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland chỉ còn giảm 3,65%, về mức 17.150 đồng/đơn vị. Mã này đã thoát cảnh giảm sàn của 2 phiên liên tiếp trước đó.

Khối lượng giao dịch trong phiên bùng nổ, gấp đôi 2 ngày trước, lên hơn 75,3 triệu đơn vị. Tuy vậy, cổ phiếu bất động sản này vẫn trong top 3 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số hôm nay, cùng với MCH và FPT.

Song, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi đà tăng của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt từ 2 mã ngành ngân hàng là STB và LPB. Trong đó, STB (Sacombank) do ông Nguyễn Đức Thụy làm Phó chủ tịch thường trực ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số, với đà tăng 3,45%, lên 68.900 đồng/đơn vị.

VN-Index nhờ sự hỗ trợ trên đã tăng 16,35 điểm, lên 1.891,2 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt 23.825 tỷ đồng, nhích nhẹ so với hôm qua. Một số cổ phiếu chứng khoán tăng trần trong phiên, như VIX, HCM.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng trên thị trường hôm nay, giá trị hơn 1.076 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như FPT, ACB, HPG, VIC, KDH, NVL... Ngược lại, POW, MSN, DGC, GEX được mua ròng nhiều nhất.