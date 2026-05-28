Nvidia thừa nhận để mất thị trường chip AI Trung Quốc vào tay Huawei

Nvidia vừa công bố kết quả kinh doanh bùng nổ. Doanh thu của hãng tăng 85%, đạt 81,62 tỷ USD, so với 44,06 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD và tăng cổ tức cho cổ đông.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn là “điểm nóng” lớn nhất với Nvidia. Trả lời CNBC, ông Huang thừa nhận nhu cầu AI tại Trung Quốc vẫn rất mạnh, nhưng Huawei đang nổi lên như người hưởng lợi lớn nhất từ các hạn chế của Washington.

“Nhu cầu tại Trung Quốc là rất lớn. Huawei rất mạnh và đang có một năm tăng trưởng vượt trội. Hệ sinh thái chip nội địa của họ cũng phát triển rất tốt vì chúng tôi đã rút khỏi thị trường đó”, ông nói.

Theo CEO Nvidia, công ty “gần như đã nhường thị trường này cho Huawei”, cho thấy các biện pháp siết xuất khẩu chip AI tiên tiến của Mỹ đang vô tình thúc đẩy nhanh hơn tham vọng tự chủ bán dẫn của Trung Quốc.

CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: DC).

Trước đây, Trung Quốc từng đóng góp ít nhất 20% doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia. Tuy nhiên, công ty hiện gần như bị chặn khỏi thị trường này sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 4 yêu cầu Nvidia phải xin giấy phép nếu muốn xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Ông Huang cũng tỏ ra thận trọng về khả năng sớm nối lại hoạt động kinh doanh tại đây. “Chúng tôi không có bất kỳ kỳ vọng nào”, ông nói, cho biết Nvidia hiện xây dựng mọi dự báo tài chính dựa trên giả định sẽ chưa thể bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc trong thời gian tới.

Dù vậy, CEO Nvidia khẳng định công ty vẫn sẵn sàng quay trở lại nếu chính sách thay đổi. “Chúng tôi đã hiện diện tại Trung Quốc suốt 30 năm và có rất nhiều khách hàng, đối tác ở đó”, ông cho biết.

Ông Huang cũng là cái tên được bổ sung vào phút chót trong phái đoàn doanh nghiệp tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ của Tổng thống Trump tuần trước. Tuy nhiên, chuyến đi chưa mang lại tín hiệu rõ ràng nào về khả năng Nvidia được phép bán chip H200 cho Trung Quốc.

Theo Reuters, một số doanh nghiệp Trung Quốc như Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com đã được Bộ Thương mại Mỹ chấp thuận mua chip H200. Tuy nhiên, giới chức thương mại Mỹ cho biết vấn đề kiểm soát xuất khẩu chip không nằm trong nội dung thảo luận chính tại hội nghị tuần trước, cho thấy khả năng nới lỏng các hạn chế vẫn còn khá xa.

Song song với đó, Nvidia đang tăng tốc mở rộng chuỗi cung ứng để chuẩn bị cho làn sóng tăng trưởng mới của nền kinh tế AI toàn cầu.

Theo ông Huang, quy mô của Nvidia trong tương lai có thể lớn hơn hiện nay “nhiều lần”. Công ty đang đầu tư mạnh vào toàn bộ hệ sinh thái AI gồm năng lượng, chip, hạ tầng, mô hình AI và ứng dụng.

“Doanh thu đang tăng thêm hàng trăm tỷ USD, vì vậy chúng tôi phải hỗ trợ các nhà cung ứng để họ có thể theo kịp tốc độ tăng trưởng này”, CEO Nvidia nhấn mạnh.