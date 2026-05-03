Núi tiền to kỷ lục, Warren Buffett khen "Tim Cook kiếm tiền giỏi hơn tôi"

Warren Buffett ca ngợi Tim Cook, gọi khoản đầu tư vào Apple là “cú cược để đời”

Sự kiện đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway bất ngờ được “hâm nóng” khi Greg Abel - người kế nhiệm Warren Buffett từ đầu năm - thông báo huyền thoại đầu tư 95 tuổi sẽ phát biểu.

Không xuất hiện với bộ suit quen thuộc, huyền thoại 95 tuổi ngồi giản dị ở hàng ghế đầu trong chiếc áo len, mở lời bằng một khẳng định dứt khoát: quá trình chuyển giao đã “thành công 100%”. Ông dành lời khen hiếm hoi cho Abel, cho rằng vị CEO mới “làm mọi điều tôi từng làm, thậm chí còn làm tốt hơn”.

Buffett nhắc lại quyết định về khoản đầu tư khoảng 35 tỷ USD vào Apple trong giai đoạn 2016-2018, cùng với niềm tin đặt vào Tim Cook - người vừa thông báo sẽ rời ghế CEO.

Với phong cách hài hước quen thuộc, ông khiến cả khán phòng bật cười khi nói Berkshire “đưa tiền cho Apple để trông có vẻ thông minh hơn”, gọi đó là “cách vận hành ưa thích” của tập đoàn.

Khoản đầu tư 35 tỷ USD - bao gồm cổ tức cùng cả phần lãi đã và chưa thực hiện - hiện đã phình lên khoảng 185 tỷ USD trước thuế. “Và tôi chẳng phải làm gì cả”, Buffett nói, nửa đùa nửa thật.

Dù đã bán bớt cổ phần trong những năm gần đây, Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Berkshire Hathaway. Buffett còn đề nghị một cử chỉ mang tính biểu tượng: “Vì vậy, tôi nghĩ sẽ phù hợp nếu Tim đứng lên cúi chào, và các cổ đông gửi lời cảm ơn đến ông ấy.”

Ngồi vài hàng phía sau, Tim Cook đã đứng dậy giữa tiếng vỗ tay và reo hò kéo dài, vẫy tay và chắp tay cảm ơn.

Trong nhiều năm, Warren Buffett luôn coi Apple là một doanh nghiệp xuất sắc và Tim Cook là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Và như ông từng thừa nhận: “Năm ngoái tôi đã nói rồi: Tim Cook đã giúp Berkshire kiếm được nhiều tiền hơn cả tôi.”

Warren Buffett ngồi ở hàng ghế đầu, mặc áo len thay vì bộ suit quen thuộc (Ảnh: BH).

"Núi tiền" kỷ lục

Trong quý I/2026, Berkshire Hathaway ghi nhận bức tranh tài chính tích cực với lợi nhuận hoạt động tăng trưởng mạnh, đồng thời tích lũy lượng tiền mặt lớn chưa từng có, nền tảng đáng chú ý cho tân CEO Greg Abel trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Theo báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi ông Abel tiếp quản vị trí từ Warren Buffett đầu năm nay, lợi nhuận hoạt động từ các công ty con do tập đoàn sở hữu hoàn toàn đã tăng 18% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ mảng bảo hiểm và đường sắt, trong đó riêng bảo hiểm bứt phá với mức tăng 28,5%, mang về khoảng 1,7 tỷ USD.

Song song với đó, “núi tiền” của Berkshire tiếp tục phình to, chạm mốc kỷ lục 397,4 tỷ USD, vượt xa đỉnh cũ 381,6 tỷ USD thiết lập hồi quý III/2025. Kho dự trữ khổng lồ này chủ yếu hình thành từ việc tập đoàn liên tục bán ròng cổ phiếu. Trong quý I/2026, Berkshire đã bán ra khoảng 24,1 tỷ USD, trong khi chỉ giải ngân khoảng 16 tỷ USD.

Dù nền tảng tài chính vững chắc, cổ phiếu Berkshire lại diễn biến kém tích cực. Từ đầu năm, mã này giảm khoảng 6%, trái ngược với mức tăng 5,6% của S&P 500. Đáng chú ý, kể từ khi ông Buffett công bố kế hoạch rút lui vào tháng 5 năm ngoái, cổ phiếu Berkshire đã tụt lại so với thị trường chung.

Đà chững này kéo dài ngay cả khi tập đoàn nối lại hoạt động mua lại cổ phiếu từ tháng 3. Trong quý I/2026, Berkshire chi 235 triệu USD cho hoạt động này, nhưng phần lớn giao dịch diễn ra đầu tháng, khiến lực mua về cuối quý khá mờ nhạt.

Ở danh mục đầu tư, một phần hoạt động bán ra có thể phản ánh quá trình tái cơ cấu sau khi nhà quản lý kỳ cựu Todd Combs rời công ty để gia nhập JPMorgan Chase vào cuối năm 2025.

Tuy vậy, Berkshire chưa công bố chi tiết những khoản đầu tư bị ảnh hưởng. Tính đến cuối tháng 3, 5 "trụ cột" lớn nhất trong danh mục vẫn là American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola và Chevron.

Đáng chú ý, tân CEO Greg Abel cho biết ông đã sử dụng toàn bộ khoản thu nhập sau thuế trị giá 15 triệu USD để mua cổ phiếu Berkshire và dự định duy trì động thái này hàng năm trong suốt nhiệm kỳ, một tín hiệu thể hiện niềm tin dài hạn vào tập đoàn.

Ở góc nhìn chiến lược, Warren Buffett thẳng thắn thừa nhận ông chưa hài lòng với môi trường đầu tư hiện tại. Trao đổi với CNBC, “nhà hiền triết xứ Omaha” cho rằng đây không phải thời điểm lý tưởng để giải ngân quy mô lớn. Theo ông, mức định giá trên thị trường đang ở ngưỡng cao, khiến Berkshire lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi.

Buffett nhấn mạnh, dù đôi lúc tập đoàn trông như đang “án binh bất động”, nhưng thực tế luôn sẵn sàng hành động quyết liệt khi cơ hội thực sự xuất hiện, thường là trong những thời điểm thị trường hoảng loạn, “không ai còn muốn nhấc máy”.