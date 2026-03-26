NSC đẩy mạnh hợp tác, mở rộng thị trường cá hồi Na Uy tại Việt Nam

Điều gì khiến bà tin vào triển vọng tăng trưởng của cá hồi Na Uy tại Việt Nam trong năm 2026?

- Cá hồi Na Uy đang có một động lực tăng trưởng rất tốt từ năm 2025: xuất khẩu cá hồi tươi sống Na Uy sang Việt Nam đạt khoảng 7.900 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Trong hai tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá hồi tươi sống tiếp tục tăng 16%, trong khi các sản phẩm cá hồi đông lạnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với tổng sản lượng tăng khoảng 37%.

Thứ hai, nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang rất tích cực. GDP Việt Nam tăng khoảng 8% trong năm 2025. Đây là mức tăng thuộc nhóm cao nhất thế giới trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Việt Nam bước vào năm 2026 với định hướng duy trì tăng trưởng ở mức cao, điều này thường sẽ dẫn đến sức mua tiêu dùng tăng mạnh hơn.

Thứ ba, chúng tôi nhận thấy xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm thực phẩm cao cấp, an toàn và được quản lý chặt chẽ, và cá hồi Na Uy phù hợp với nhu cầu này.

Bà Åshild Nakken, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Hội đồng Hải sản Na Uy nhấn mạnh tiềm năng của cá hồi Na Uy tại thị trường Việt Nam (Ảnh: NSC).

Bà có thể cho biết những yếu tố nào đang khiến người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm tới cá hồi Na Uy?

- Chúng tôi nhận thấy có sự chuyển dịch rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm hộ gia đình trẻ tại đô thị. Nhu cầu đối với thực phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng và giàu dinh dưỡng đang gia tăng.

Họ ngày càng quan tâm đến việc tìm hiểu nhãn mác, muốn biết thực phẩm đến từ đâu và được nuôi trồng như thế nào. Đó là lý do vì sao việc dán nhãn Hải sản đến từ Na Uy (Seafood from Norway) có ý nghĩa quan trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng việc dán nhãn này với các đối tác bán lẻ để giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện nguồn gốc tại điểm mua.

Mặc dù nhà hàng và khách sạn vẫn là kênh tiêu thụ cá hồi chính, sản phẩm này đang dần chuyển từ một món ăn chỉ có trong những dịp đặc biệt trở thành một nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn gia đình.

Cá hồi Na Uy được đóng gói và kiểm soát chất lượng chặt chẽ trước khi vận chuyển và phân phối tới tay người tiêu dùng (Ảnh: NSC).

Qua nhiều năm làm việc tại châu Á, trong đó có Việt Nam, tôi nhận thấy cá hồi có thể xuất hiện tự nhiên vào thói quen ẩm thực địa phương. Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài và hệ thống sông ngòi phong phú, cá vốn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Hương vị thanh nhẹ và dễ chế biến của cá hồi phù hợp cả với các món ăn truyền thống lẫn ẩm thực hiện đại.

Tất cả những thay đổi trên cho thấy cá hồi đang dần trở thành một món ăn thường xuyên. Khi xu hướng này lan rộng ở cả kênh bán lẻ và dịch vụ ăn uống, có thể thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới của cá hồi Na Uy.

Đầu bếp Jimmy Chok với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với cá hồi Na Uy trực tiếp đứng lớp tại Học viện Cá hồi Na Uy (Ảnh: NSC).

Ưu tiên của Hội đồng Hải sản Na Uy tại Việt Nam trong năm 2026 là gì?

- Trong năm 2026, ưu tiên của chúng tôi là tăng cường hợp tác với các đối tác thương mại tại Việt Nam và mở rộng mạng lưới để hỗ trợ tăng trưởng bền vững cho cả doanh nghiệp và thị trường.

Chúng tôi tin rằng việc hợp tác chặt chẽ sẽ giúp xây dựng niềm tin tốt hơn với người tiêu dùng và đối tác thông qua các hoạt động thiết thực, bao gồm nâng cao nhận thức về giá trị dinh dưỡng, nguồn gốc sạch và các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của cá hồi Na Uy.

Chúng tôi cũng sẽ mở rộng việc sử dụng nhãn hiệu Seafood from Norway với nhiều đối tác B2B để giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện nguồn gốc tại điểm bán hàng.

Để hỗ trợ thị trường phát triển bền vững, NSC sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch quảng bá chung với các đối tác bán lẻ và dịch vụ ăn uống, dựa trên các phân tích thị trường và định hướng phát triển ngành hàng.

Gian hàng của Hội đồng hải sản Na Uy tại Triển lãm Food Hospitality Vietnam Expo 2026 quy tụ các đối tác xuất khẩu hải sản Na Uy tại Việt Nam (Ảnh: NSC).

Hạ tầng bảo quản lạnh đóng vai trò quan trọng đối với an toàn và chất lượng hải sản. Vậy NSC có kế hoạch gì để hỗ trợ các đối tác trong công tác này?

- Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng việc bảo vệ chất lượng xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng là rất quan trọng. Đặc biệt việc đảm bảo tuân thủ trong bảo quản lạnh là trách nhiệm chung của tất cả các bên tham gia chuỗi cung ứng.

Vai trò của chúng tôi là cung cấp cho đối tác các bộ hướng dẫn cụ thể và đào tạo về tiêu chuẩn xử lý cũng như các thông lệ tốt trong bảo quản, vận chuyển và chế biến tại điểm bán hàng.

Chúng tôi cũng tận dụng các hoạt động kết nối ngành, như hội thảo và các chương trình đào tạo dành cho đối tác, để thống nhất các quy trình vận hành và mục tiêu chung.

Cá hồi Na Uy đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trên mâm cơm Việt (Ảnh: NSC).

Bà có thể cho biết cảm nghĩ của mình khi làm việc với các đối tác Việt Nam?

- Tôi thực sự rất ấn tượng với sự trưởng thành về năng lực, khả năng mở rộng mạng lưới và đổi mới sáng tạo của các đối tác tại Việt Nam. Họ luôn thể hiện sự nhiệt huyết và cam kết đóng góp mạnh mẽ vào việc nâng cao chất lượng sống cho người tiêu dùng thông qua hoạt động kinh doanh của mình.

NSC sẽ luôn đồng hành với các đối tác của mình thông qua việc chia sẻ kiến thức và hợp tác thực tiễn, để giúp họ phát triển hơn nữa tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ với các chuẩn mực quốc tế.

Hội đồng Hải sản Na Uy cùng 8 nhà xuất khẩu hải sản hàng đầu từ Na Uy tham gia Triển lãm Food and Hospitality Expo 2026 (Ảnh: NSC).

Năm nay kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Na Uy. Trọng tâm hợp tác của NSC gắn với dấu mốc này như thế nào?

- Năm nay đánh dấu 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy. Với chúng tôi, đây không chỉ là một cột mốc, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình hợp tác đã phát triển rất tích cực giữa hai nước.

Na Uy có dân số chỉ khoảng 5,5 triệu người, nhưng là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng hải sản hiện đại, bao gồm cá hồi.

Xuất khẩu hải sản là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế, và Na Uy cùng Việt Nam đã có nhiều thập kỷ hợp tác trong lĩnh vực này, bao gồm nâng cao năng lực và phát triển ngành.

Với NSC, điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là làm sao cùng các đối tác tại Việt Nam xây dựng niềm tin một cách bền vững, từ đó giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận hải sản Na Uy an toàn, chất lượng cao một cách tin cậy hơn trong đời sống hằng ngày.

Đó cũng là lý do chúng tôi tập trung vào những hoạt động rất thực tế, như chương trình đào tạo Norwegian Salmon Academy dành cho đầu bếp và đội ngũ bán lẻ, sẽ tiếp tục được mở rộng trong năm 2026.

Song song đó là các hội thảo chuyên đề để cùng đối tác trong ngành thống nhất cách làm, từ tiêu chuẩn xử lý đến đảm bảo chất lượng.

Năm 2026, khi hai nước cùng kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, chúng tôi xem đây là cơ hội để đưa hợp tác đi vào chiều sâu hơn nữa, không chỉ ở thương mại, mà còn ở việc nâng cao tiêu chuẩn, củng cố niềm tin của người tiêu dùng, góp phần kết nối Việt Nam sâu hơn với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.