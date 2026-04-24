Novaland biến động nhân sự: Ông Bùi Thành Nhơn nhường ghế cho con trai

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) công bố thay đổi nhân sự. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhường ghế cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân. Đồng thời, ông Nhơn cũng không còn là người đại diện pháp luật của công ty và ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc - được bổ nhiệm thay thế.

Ông Bùi Cao Nhật Quân - tân Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, là Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Western Washington Hoa Kỳ, năm nay 44 tuổi. Ông từng trải qua nhiều vị trí như Tổng giám đốc Novaland (2007-2012), Thành viên HĐQT Novaland (2009-2017), Phó chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015-6/2022 và 5/2025-4/2026), Thành viên HĐQT Nova Holding (2021-2022), Phó chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ 2022 đến nay).

Thời gian gần đây, không chỉ Novaland mà cả công ty mẹ NovaGroup cũng tái cơ cấu bộ máy mạnh mẽ. Ngoài việc đảm nhận vị trí mới tại Novaland, ông Quân cũng mới được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay ông Bùi Thành Nhơn. Còn ông Nhơn giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Năm nay, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, gấp 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; mục tiêu 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng. Tập đoàn không chia cổ tức năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ dùng để tập trung vào các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh.

Một số mục tiêu cụ thể trong năm nay gồm bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng được cấp cho các dự án ở trung tâm TPHCM, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm. Doanh nghiệp cũng công bố còn hơn 2.400ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch.