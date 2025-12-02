Nội thất The One: 30 năm xây dựng thương hiệu, vững vàng trên “kiềng ba chân”

Hành trình 30 năm

Thành lập năm 1995 với tên gọi Sơn Thủy, sau đó là Nội thất Hoà Phát, và hiện nay là Nội thất The One, thương hiệu khởi đầu từ triết lý giản dị nhưng bền bỉ: đặt chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của khách hàng làm trọng tâm.

30 năm qua, The One phát triển danh mục sản phẩm ngày càng phong phú: từ nội thất văn phòng, trường học, công trình đến gia đình với những sản phẩm quen thuộc như ghế xoay, bàn làm việc, tủ sắt tài liệu hay bàn ghế inox. Những sản phẩm này không chỉ xuất hiện rộng khắp mà còn trở thành biểu tượng quen thuộc trong đời sống người Việt.

Đại diện Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nội thất The One, ông Nguyễn Minh Hoàng (áo đen, thứ 10 từ trái sang), nhận biểu trưng tại Lễ trao giải “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025” (Ảnh: Nội thất The One).

Nền tảng “kiềng ba chân” - sức mạnh tạo nên sự bền vững

Chiến lược “kiềng ba chân” là yếu tố then chốt giúp The One trụ vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chiến lược đó bao gồm sự ổn định về chất lượng, nội lực sản xuất và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Theo đó, thương hiệu sở hữu vị thế trong tâm trí người tiêu dùng nhờ hàng triệu sản phẩm hiện diện ở các không gian quen thuộc - từ văn phòng, bệnh viện đến từng gia đình. Sự ổn định về chất lượng, độ bền và thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài đã tạo dựng niềm tin vững chắc, trở thành nền móng đầu tiên cho sự phát triển của The One.

Nội lực sản xuất là trụ cột tiếp theo, đóng vai trò bảo chứng cho chất lượng của từng sản phẩm. Hiện The One sở hữu 2 cụm nhà máy quy mô lớn tại Hưng Yên và Bình Dương, đầu tư đồng bộ từ dây chuyền công nghệ đến hệ thống quản trị.

Quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 cùng các tiêu chí vật liệu nghiêm ngặt. Song song, hoạt động R&D được chú trọng nhằm liên tục cải tiến thiết kế, vật liệu và tính năng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng và duy trì lợi thế cạnh tranh cho thương hiệu.

Nội thất The One tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội (Ảnh: Nội thất The One).

Văn phòng làm việc trang bị Nội thất The One (Ảnh: Nội thất The One).

Khát vọng vươn tầm quốc tế tạo nên trụ cột thứ ba, cũng là động lực thúc đẩy The One không ngừng đổi mới. Thương hiệu liên tục nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm công nghệ mới, cải thiện thiết kế và công năng để đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Đây vừa là mục tiêu chiến lược và cũng là mong muốn của một thương hiệu Việt muốn đưa sản phẩm “made in Vietnam” đứng vững trên bản đồ khu vực và thế giới.

Ba trụ cột này tạo thành nền tảng gắn kết, giúp The One phát triển ổn định, sẵn sàng chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nhờ đó, suốt ba thập kỷ, The One liên tục được vinh danh với nhiều giải thưởng quan trọng: Giải thưởng chất lượng quốc gia, Thương hiệu quốc gia, Hàng Việt Nam chất lượng cao, và nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng VNR500. Những ghi nhận này là bằng chứng thuyết phục cho chất lượng và chiến lược quản trị dài hạn mà thương hiệu theo đuổi.

Ông Nguyễn Minh Hoàng (áo đen, đầu tiên bên phải) nhận biểu trưng tại Lễ trao giải “Chất lượng quốc gia (Ảnh: BTC).

Tri ân - chuyển mình - khẳng định vị thế

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi The One tổ chức chuỗi sự kiện “Di sản chuyển mình - Vươn tầm cao mới”, nơi thương hiệu nhìn lại hành trình 30 năm và tri ân đội ngũ nhân sự, đối tác và hàng triệu khách hàng đã đồng hành.

“Ba mươi năm qua, mỗi sản phẩm của The One đều được làm nên từ sự tận tâm và niềm tự hào của tập thể. Chúng tôi luôn cố gắng để khách hàng cảm nhận được chất lượng thật sự trong từng chi tiết”, đại diện công ty cho hay. Đồng thời, hướng phát triển tương lai cũng được xác lập rõ ràng: “Mục tiêu của bộ phận xuất khẩu là đưa sản phẩm ‘made in Vietnam’ tiến xa hơn trên bản đồ thế giới”.

Từ nền tảng “kiềng ba chân”, cùng tinh thần đổi mới mạnh mẽ, The One bước vào giai đoạn phát triển mới: mở rộng danh mục sản phẩm, nâng tầm thiết kế - công nghệ, thúc đẩy R&D và nâng cao trải nghiệm người dùng trong nước lẫn quốc tế.

Danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nhất 2025” ngay sau lễ kỷ niệm 30 năm chính là minh chứng rõ nét cho niềm tin thị trường dành cho thương hiệu, đồng thời khẳng định tầm vóc của The One trong ngành nội thất Việt Nam.