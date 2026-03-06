Nội lực nhân sự giúp Inno Invest tạo vị thế trong ngành vật liệu xây dựng

Nhìn nhận thực tại (See): Thấu hiểu thị trường từ giá trị cốt lõi

Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn về sự thay đổi công nghệ và tiêu chuẩn bền vững. Tại sự kiện, Ban lãnh đạo Inno Invest đã đưa ra cái nhìn đa chiều về thị trường.

Thay vì chạy theo những biến động ngắn hạn, Inno Invest chọn chiến lược "See" - Nhìn nhận lại hệ sinh thái sản xuất và cung ứng của các thương hiệu mũi nhọn như Kobler, Pencco và USkolor AI.

Inno Invest Kick-off 2026 với chiến lược "See Shine" (Ảnh: Inno Invest).

Điểm khác biệt của Inno Invest nằm ở việc đánh giá đúng thực lực của hệ thống nhà máy và mạng lưới kinh doanh trải dài từ Bắc vào Nam. Doanh nghiệp xác định, để "tỏa sáng" trên thị trường, trước hết phải "nhìn thấy" và tối ưu hóa từng mắt xích trong chuỗi giá trị, từ quy trình sản xuất nghiêm ngặt tại nhà máy đến dịch vụ tận tâm tại các văn phòng đại diện.

Sự kiện tân niên 2026 được tổ chức với sự tham gia của đội ngũ nhân viên (Ảnh: Inno Invest).

Đầu tư vào nhân sự: Nội lực là động cơ cho sự bứt phá

Inno Invest chọn một hướng đi nhân văn và bền vững: Lấy nhân viên làm trọng tâm phát triển. Phát biểu về tầm nhìn dài hạn, ông Vũ Khánh Toàn - Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của Inno Invest - nhấn mạnh: "Tại Inno Invest, chúng tôi không xây dựng những cỗ máy, chúng tôi xây dựng những con người có tư duy đổi mới. Công nghệ có thể mua được, nhưng sự thấu hiểu và lòng nhiệt huyết của đội ngũ chính là nội lực không thể sao chép. Khi mỗi nhân viên nhìn thấy (See) được giá trị của bản thân, họ sẽ tự khắc tỏa sáng (Shine) cùng doanh nghiệp".

Ban lãnh đạo cùng tập thể nhân viên hòa ca bài hát Niềm tin chiến thắng (Ảnh: Inno Invest).

Triết lý này được cụ thể hóa bằng việc tạo ra môi trường làm việc cởi mở, nơi tinh thần "Cú đấm thép" không chỉ là chỉ số lực đấm trong một trò chơi, mà là biểu tượng cho sức mạnh ý chí của từng cá nhân trước những mục tiêu khắt khe của ngành vật liệu xây dựng năm 2026.

Doanh nghiệp cam kết đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo, giúp đội ngũ nhân sự không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn nhạy bén với các công cụ tương lai.

Giao thoa giữa truyền thống và công nghệ 4.0

Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng tại sự kiện là buổi ra mắt bài hát truyền thống được sáng tác dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) bởi chính ông Vũ Khánh Toàn. Trong ngành vật liệu xây dựng vốn được coi là khô khan, việc ứng dụng AI vào sáng tạo văn hóa doanh nghiệp là một bước đi minh chứng cho tư duy đổi mới không giới hạn.

Ban lãnh đạo và thành viên của Inno Invest cùng nâng ly khai xuân (Ảnh: Inno Invest).

Hình ảnh tập thể cán bộ nhân viên nâng ly khai tiệc cùng giai điệu hiện đại được kiến tạo từ AI đã vẽ nên một bức tranh về Inno Invest: Một doanh nghiệp trân trọng các giá trị văn hóa cốt lõi nhưng luôn sẵn sàng tâm thế để phát triển trong ngành vật liệu.

Tầm nhìn 2026: Tỏa sáng từ sức mạnh nội tại (Shine)

Với định hướng chiến lược rõ ràng, Inno Invest bước vào năm 2026 với kỳ vọng xác lập những tiêu chuẩn mới cho ngành vật liệu xây dựng. Việc tập trung vào nội lực nhân sự giúp doanh nghiệp xây dựng được một hàng rào phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế, đồng thời tạo ra sức bật để chiếm lĩnh các phân khúc vật liệu xanh, vật liệu xây dựng thông minh.

Sự kiện Kick-off "See Shine" là lời khẳng định vị thế của Inno Invest: Một doanh nghiệp có tâm, có tầm, và có một đội ngũ sẵn sàng cùng nhau viết tiếp hành trình rực rỡ, góp phần đưa ngành vật liệu xây dựng Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ quốc tế.