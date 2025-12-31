Nội dung "nóng" tại tọa đàm Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới

Tọa đàm trực tuyến “Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới” do báo Dân trí tổ chức sẽ tập trung thảo luận các xu hướng lớn, cơ hội - thách thức và những chuẩn bị cần thiết để Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế mới, tầm nhìn mới và động lực mới.

Tọa đàm diễn ra lúc 9h ngày 1/1, với sự tham gia của ông Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng; ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SHINEC; và ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên - Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Selex Motors.

Một nội dung trọng tâm của tọa đàm là định hình diện mạo Việt Nam năm 2026 sau giai đoạn đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Các diễn giả sẽ phân tích “tâm thế mới” của đất nước trong giai đoạn bản lề, khi nền tảng thể chế được cải thiện mạnh mẽ, đồng thời các nghị quyết và định hướng phát triển tạo ra khung hành động rõ ràng hơn cho cả khu vực công lẫn cộng đồng doanh nghiệp.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, tọa đàm cũng bàn về mức độ “thông thoáng” của thủ tục hành chính, khả năng khơi thông nguồn lực và những tác động của các quyết sách lớn đến niềm tin và khí thế đầu tư, kinh doanh.

Các diễn giả tham gia tọa đàm "Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới".

Song song với câu chuyện thể chế, sự kiện đi sâu vào vai trò của các siêu dự án hạ tầng trong việc định hình mô hình tăng trưởng dài hạn. Những dự án mang tính nền tảng như đường sắt tốc độ cao, các trung tâm dữ liệu, các tổ hợp năng lượng xanh… sẽ được nhìn dưới góc độ “hạ tầng của kỷ nguyên số”, phục vụ nhu cầu phát triển dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo.

Các diễn giả sẽ trao đổi về tác động của hạ tầng chiến lược đối với năng suất lao động, chi phí logistics, kết nối vùng miền và khả năng tạo ra các “cực tăng trưởng” mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ giữa giao thông - năng lượng - hạ tầng số để tránh điểm nghẽn trong giai đoạn tới.

Một mạch thảo luận quan trọng khác là vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi hạ tầng và thể chế được củng cố, Việt Nam được kỳ vọng sẽ thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư quốc tế, gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa tham gia chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, tọa đàm cũng đặt vấn đề không chỉ “thu hút đầu tư” mà cần “nâng cấp vai trò” trong chuỗi cung ứng, hướng tới các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện chất lượng thể chế.

Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ nhận diện những động lực tăng trưởng mới cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Nhiều nội dung dự kiến tập trung vào vai trò của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cũng như việc mở ra các không gian phát triển mới cho kinh tế số. Các diễn giả sẽ bàn về cách biến động lực chính sách thành lực kéo thực tế, tạo tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh bền vững.

Tọa đàm cũng đề cập thẳng thắn những thách thức khi triển khai các dự án lớn như áp lực vốn đầu tư, nguy cơ chậm tiến độ, rủi ro đội vốn, yêu cầu phối hợp liên ngành, và quan trọng hơn là bài toán vận hành, khai thác hiệu quả sau đầu tư. Các khách mời sẽ trao đổi về yêu cầu quản trị dự án, bảo đảm chất lượng công trình, hạn chế lãng phí, đồng thời đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế dài hạn để các công trình hạ tầng thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh.

Một nội dung then chốt là năng lực của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình dự kiến phân tích rào cản khiến khu vực này chưa bứt phá, từ vốn, năng lực quản trị, kiến thức thị trường đến khả năng gắn kết vào hệ sinh thái của các tập đoàn lớn.

Cùng với đó là gợi mở giải pháp chính sách: thiết kế công cụ tài chính phù hợp, các chương trình đào tạo sát nhu cầu, cơ chế thúc đẩy liên kết “doanh nghiệp lớn - doanh nghiệp nhỏ”, và những hình thức “đặt hàng” phù hợp để mở thị trường cho doanh nghiệp nội địa.

Ở phần thảo luận về “tâm thế” doanh nghiệp, tọa đàm đặt câu hỏi: làm gì để chuyển từ “phòng thủ” sang “tấn công”, chủ động chiếm lĩnh cơ hội trong bối cảnh mô hình tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh. Từ thực tiễn, các khách mời sẽ chia sẻ về những năng lực cốt lõi doanh nghiệp cần chuẩn bị như làm chủ công nghệ, thích ứng linh hoạt, huy động nguồn lực, phát triển nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Với các nội dung trên, tọa đàm “Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới” kỳ vọng mang đến bức tranh đa chiều về thời cơ và thách thức của giai đoạn bản lề, đồng thời gợi mở các giải pháp giúp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.