Nối dài “Hành trình hy vọng”, ACB trao 400 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư

Hoạt động đồng thời đánh dấu hoạt động đầu tiên của chương trình “Hành trình hy vọng” gắn liền với chiến lược phát triển bền vững theo mô hình Tạo giá trị chung (CSV).

Lan tỏa yêu thương dịp Tết qua “Hành trình hy vọng”

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết, ACB đã phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM tổ chức trao 400 triệu đồng hỗ trợ 20 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM - Cơ sở 2.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Hành trình hy vọng - Hỗ trợ bệnh nhi ung thư”, được hai bên ký kết hợp tác vào tháng 12/2025 với tổng ngân sách 10 tỷ đồng cho giai đoạn 2025-2028.

Bà Đặng Thu Thủy, Thành viên Hội đồng quản trị ACB, trao 400 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (Ảnh: ACB).

Chương trình hướng đến hỗ trợ nhóm bệnh nhi ung thư - những trường hợp chịu nhiều tổn thương nhất và cần sự đồng hành bền bỉ, có hệ thống. Bên cạnh giá trị hỗ trợ tài chính thiết thực, “Hành trình hy vọng” còn mang ý nghĩa như một lời động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho các em nhỏ và gia đình trong hành trình điều trị nhiều thử thách.

Tại buổi lễ, đại diện ACB - bà Đặng Thu Thủy, Thành viên Hội đồng quản trị - cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng hành trình đồng hành cùng con em mình trong quá trình điều trị là chặng đường nhiều thử thách, đòi hỏi sự kiên cường, niềm tin và rất nhiều hy vọng của mỗi gia đình.

ACB mong rằng sự hỗ trợ hôm nay sẽ góp phần san sẻ bớt nỗi lo ấy; và quan trọng hơn, để quý phụ huynh cảm nhận được rằng mình không đơn độc. ACB, bệnh viện và cộng đồng luôn ở bên cạnh gia đình trong hành trình này”.

Tinh thần sẻ chia của chương trình đã được khởi nguồn mạnh mẽ trước đó tại sự kiện ACB Invitational 2025 - Drive with Heart, nơi cộng đồng doanh nghiệp và các mạnh thường quân cùng đóng góp gần 900 triệu đồng cho hai chương trình cộng đồng, trong đó có hơn 415 triệu đồng dành cho hỗ trợ bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình ACB và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đã ký kết với tổng ngân sách 10 tỷ đồng cho giai đoạn 2025-2028 (Ảnh: ACB).

Buổi trao tặng tại Bệnh viện Ung Bướu vì vậy không chỉ đơn thuần là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà còn là sự kiện đánh dấu cột mốc khởi động chương trình “Hành trình hy vọng”, thể hiện cam kết của ACB trong việc đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM để mang đến thêm nhiều cơ hội được điều trị cho trẻ em mắc ung thư, đặc biệt trong những ngày Tết - thời điểm mà mọi sự quan tâm đều trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Kiến tạo giá trị bền vững - Tầm nhìn dài hạn trong chiến lược của ACB

Hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư dịp Tết không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một phần trong định hướng phát triển bền vững mà ACB công bố vào tháng 12/2025 theo mô hình Tạo giá trị chung - CSV (Creating Shared Value).

Theo định hướng này, ACB tích hợp trách nhiệm xã hội vào chiến lược vận hành, xem các chương trình hỗ trợ cộng đồng như một phần của mục tiêu phát triển dài hạn chứ không phải những hoạt động ngắn hạn hay thời điểm.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB và ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM - đại diện ký kết hợp tác (Ảnh: BTC).

Mô hình CSV của ACB được xây dựng xoay quanh ba lĩnh vực trọng yếu, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của xã hội.

Sức khỏe: hỗ trợ nhóm dễ tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em mắc ung thư, nhằm giảm bớt gánh nặng điều trị và lan tỏa những tác động tích cực cho cộng đồng. “Hành trình hy vọng” chính là minh chứng rõ nét cho cam kết này.

Giáo dục: thông qua học bổng và các giải pháp hỗ trợ tài chính, ACB tạo cơ hội để học sinh - sinh viên vượt khó tiếp tục học tập, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Môi trường: thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn và tài chính xanh, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc gìn giữ môi trường sống bền vững cho các thế hệ tiếp theo.

Trong dòng chảy ấy, “Hành trình hy vọng” không chỉ là một chương trình hỗ trợ bệnh nhi, mà còn là biểu tượng cho cách mà ACB thực thi chiến lược CSV: kết nối nguồn lực - đồng hành bền vững - tạo giá trị lâu dài.

Hoạt động trao 400 triệu đồng chính là bước đầu cho chặng đường nhiều năm còn phía trước, nơi ACB, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM và cộng đồng sẽ tiếp tục cùng nhau dựng xây những điều tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh mong manh nhất.

Và vào thời khắc Tết đang đến gần, khi niềm hy vọng là món quà quý giá nhất, việc chương trình “Hành trình hy vọng” được khởi động chính là lời khẳng định rằng ACB lựa chọn đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động cụ thể, sự bền bỉ trong cam kết và một trái tim trọn vẹn dành cho những điều tốt đẹp.

Để tìm hiểu về các hoạt động phát triển bền vững của ACB, xem Báo cáo phát triển bền vững năm 2024 của ACB tại đây.