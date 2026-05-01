Nợ thuế 1 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Một nội dung đáng chú ý là quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế quá hạn, trong đó đề xuất bổ sung trường hợp nợ từ 1 triệu đồng cũng có thể bị áp dụng biện pháp này.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Cụ thể cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã… nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên, sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế nợ thì sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Bộ Tài chính, hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế (gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh) không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế.

Tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nợ 29.815 tỷ đồng, hộ kinh doanh nợ 2.315 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có tới 496.200 người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng (chiếm 51,5%), nhưng tổng số tiền chỉ khoảng 66 tỷ đồng.

Tính đến nay, khoảng 65.000 người nộp thuế đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó hơn 7.100 người đã liên hệ cơ quan thuế để nộp tiền và được hủy bỏ biện pháp này.

Số người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng đang bị tạm hoãn xuất cảnh là 13.500 người nộp thuế, bao gồm 11.800 doanh nghiệp và 1.700 hộ kinh doanh.

Người dân xếp hàng ở sân bay (Ảnh: Hải Nam).

Từ thực tế này, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài đề xuất trên, dự thảo nghị định cũng giữ nguyên các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như hiện hành.

Đó là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên, quá hạn trên 120 ngày.

Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn trên 120 ngày.

Cá nhân là người nước ngoài, là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi rời Việt Nam có nợ thuế quá hạn.