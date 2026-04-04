Nina Ecom Center chuẩn bị cho kế hoạch gọi vốn năm 2026

Nina Ecom Center mới đây đã công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải và bà Nguyễn Hồng Nhung tham gia Hội đồng Quản trị. Động thái này là bước chuẩn bị cho kế hoạch gọi vốn đầu tiên của doanh nghiệp, dự kiến triển khai trong năm 2026.

Tăng cường năng lực quản trị trước giai đoạn gọi vốn

Theo đại diện doanh nghiệp, việc bổ sung hai nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực huy động vốn và chiến lược tăng trưởng nhằm hoàn thiện cấu trúc quản trị, đồng thời nâng cao khả năng làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong những năm gần đây, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo trước khi bước vào các vòng gọi vốn đang trở thành xu hướng phổ biến đối với các startup và doanh nghiệp công nghệ, nhằm gia tăng mức độ minh bạch, năng lực vận hành và niềm tin từ phía nhà đầu tư.

Bổ sung kinh nghiệm từ huy động vốn đến chiến lược tăng trưởng

Ông Nguyễn Hoàng Hải là chuyên gia trong lĩnh vực huy động vốn và phát triển doanh nghiệp, với hơn 14 năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ. Ông từng được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2017.

Với kinh nghiệm tham gia vào nhiều doanh nghiệp trong vai trò thành viên Hội đồng Quản trị và cố vấn chiến lược, ông Hải có thế mạnh trong việc xây dựng cấu trúc gọi vốn và làm việc với các nhà đầu tư. Tại Nina Ecom Center, ông được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối nguồn vốn và định hình chiến lược tài chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị Nina Ecom Center (Ảnh: Nina Ecom Center).

Trong khi đó, bà Nguyễn Hồng Nhung là chuyên gia chiến lược tăng trưởng cho các startup công nghệ tại khu vực Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương, hiện là đối tác tại quỹ đầu tư SeedVC (Dubai).

Bà có kinh nghiệm đồng hành cùng các doanh nghiệp từ giai đoạn pre-Series A đến Series A, tập trung vào việc tối ưu mô hình tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh.

Bà Nguyễn Hồng Nhung cũng được Entrepreneur.com và Mastercard vinh danh trong danh sách EMEA Women Leaders. Với kinh nghiệm này, bà được kỳ vọng sẽ hỗ trợ NEC trong việc xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững và nâng cao khả năng mở rộng mô hình kinh doanh.

Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên Hội đồng Quản trị Nina Ecom Center (Ảnh: Nina Ecom Center).

Doanh nghiệp chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn mở rộng

Chia sẻ về định hướng sắp tới, bà Nina Nguyễn, Tổng giám đốc kiêm Nhà sáng lập Nina Ecom Center, cho biết việc bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị là bước chuẩn bị cần thiết trước khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn gọi vốn.

“Chúng tôi tập trung xây dựng nền tảng quản trị và chiến lược tăng trưởng rõ ràng, nhằm nâng cao khả năng làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, bà Nina Nguyễn cho biết.

Ở góc nhìn từ Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hoàng Hải nhận định Nina Ecom Center đang ở giai đoạn phù hợp để mở rộng quy mô. Theo ông, sau khi đã bước đầu triển khai mô hình tại TPHCM, doanh nghiệp cần một chiến lược tài chính và mở rộng bài bản để tận dụng cơ hội thị trường.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hồng Nhung cho rằng doanh nghiệp đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong giai đoạn đầu và có tiềm năng tiếp tục phát triển mô hình theo hướng tích hợp trải nghiệm online và offline.

Mô hình kết hợp trải nghiệm và thương mại điện tử

Nina Ecom Center đang phát triển mô hình kết hợp giữa không gian trải nghiệm sản phẩm, livestream thương mại điện tử và vận hành bán hàng đa nền tảng. Doanh nghiệp hiện đã triển khai hoạt động tại TPHCM với 3 địa điểm, tổng diện tích hơn 5.000m², hợp tác với nhiều thương hiệu trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ.

Chi nhánh studio của Nina group (Ảnh: Nina Ecom Center).

Trụ sở chính của Nina Studio (Ảnh: Nina Ecom Center).

Là một đơn vị thuộc Nina Group, Nina Ecom Center nằm trong hệ sinh thái cung cấp các giải pháp thương mại điện tử và truyền thông số, bao gồm vận hành e-commerce, sản xuất nội dung và hạ tầng hỗ trợ bán hàng đa kênh.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng thay đổi theo hướng kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và tương tác số, các mô hình như Nina Ecom Center được kỳ vọng sẽ đóng vai trò thử nghiệm những cách tiếp cận mới trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử tại Việt Nam.

Thông tin dành cho nhà đầu tư

