Nikkei Asia: F88 đang ở giai đoạn phát triển thuận lợi nhất

Nhận định trên được Nikkei Asia đưa ra sau cuộc trao đổi với bà Trần Thị Hồng Nhung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Guotai Junan Securities.

Theo bà Nhung, thị trường tín dụng tiêu dùng Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng và F88 thì vẫn khá nhỏ trong toàn hệ thống tài chính nhưng họ đang đạt tốc độ tăng trưởng rất nhanh.

Ông Phùng Anh Tuấn trong cuộc trao đổi với phóng viên Nikkei Asia (Ảnh: Nikkei Asia).

Trong cuộc trao đổi với Nikkei Asia, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc F88 - khẳng định, trong 5 năm tới, F88 sẽ nâng số lượng cửa hàng của mình lên khoảng 2.000 cửa hàng, gấp đôi so với hiện tại, song song với việc tung thêm 1.500 tỷ đồng vào việc phát triển, phân phối dịch vụ tài chính bình dân trên nền tảng online.

Đại diện F88 nhận định, việc F88 mở thêm cửa hàng là dễ hiểu vì đây vốn là thế mạnh nhưng việc tung một số tiền lớn vào nền tảng online là bước đi mạo hiểm. Sản phẩm, dịch vụ cốt lõi của F88 là cho vay cầm cố, bắt buộc người vay và người cho vay phải gặp mặt nhau, để thẩm định tài sản, ký kết hợp đồng.

Do đó, việc cho vay, duyệt vay, quản lý khoản vay... trên nền tảng số theo kiểu truyền thống là điều khó khăn và "khai phá" mảnh đất này là mạo hiểm. Chia sẻ với Nikkei Asia, ông Tuấn cho biết lý do F88 triển khai chiến lược online hóa này là vì: “Tiềm năng vẫn còn quá lớn”.

Tiềm năng mà ông Tuấn hay bà Nhung nhắc đến đã được Nikkei Asia lý giải thông qua những báo cáo của Fiin Group, đơn vị hàng đầu trong việc xếp hạng tín nhiệm và nghiên cứu thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Theo đó, ước tính ngành cầm đồ tại Việt Nam có khoảng 8 tỷ USD dư nợ tính tới cuối năm 2024 và dù là doanh nghiệp dẫn đầu trong phân khúc cầm đồ thế hệ mới nhưng F88 mới chỉ chiếm chưa tới 3% toàn thị trường.

Nikkei Asia còn nhấn mạnh một vài chỉ số thể hiện vị thế hàng đầu phân khúc của F88 như: Năm 2025, doanh thu F88 cao gấp hơn 10 lần năm 2019, đạt khoảng 3.100 tỷ đồng (tương đương 118 triệu USD), số lượng cửa hàng tăng từ 50 lên hơn 900 trong cùng thời kỳ. Lợi nhuận ròng đạt khoảng 700 tỷ đồng, mức cao nhất tính từ khi thành lập và gần gấp đôi năm 2024.

F88 cũng đã trở thành công ty đại chúng vào năm 2025 và được Vietcap Security dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng của F88 có thể tiếp tục tăng hơn gấp đôi vào năm 2028, củng cố câu chuyện tăng trưởng phía sau kế hoạch niêm yết của doanh nghiệp này.

Một cửa hàng F88 tại Hà Nội (Ảnh: Nikkei Asia).

Dù ông Tuấn không đưa ra lời giải thích cụ thể về quyết định đầu tư 1.500 tỷ đồng vào kênh số song song với việc mở rộng số lượng cửa hàng nhưng với những người như ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Fiin Group, thì quyết định trên là chính xác.

Cụ thể, trong cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng do F88 tổ chức tại TPHCM vào tháng 5, ông Thuân từng phát biểu rằng ông sẽ thất vọng nếu F88 chỉ tập trung vào việc phát triển số lượng cửa hàng vật lý mà bỏ qua kênh online, vì kênh online mới là chìa khóa mở ra dư địa tăng trưởng lâu dài cho F88.

Nhưng làm sao để có thể online hóa các giao dịch cầm cố, đây là bài toán khó. F88 bước đầu đã giải quyết nó thông qua việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến dữ liệu.

Theo đó, khách hàng có thể đăng ký vay online, nhưng với những người vay lần đầu, họ cần đến cửa hàng F88 để thẩm định tài sản và chốt hợp đồng. Từ các lần vay tiếp theo, thủ tục vay có thể thực hiện online.

Những người gia hạn khoản vay cũng tương tự, có thể thực hiện toàn bộ quy trình gia hạn trên nền tảng số. Việc mở rộng mạng lưới, gấp đôi số lượng cửa hàng cũng chính là để hỗ trợ khách hàng lần đầu thực hiện thủ tục dễ dàng hơn.

Từ góc nhìn của ông Tuấn và đội ngũ lãnh đạo F88, kế hoạch nhân đôi số lượng cửa hàng và kế hoạch đầu tư 1.500 tỷ đồng nhằm phát triển thị trường online hoàn toàn không xung khắc với nhau, thậm chí mức độ rủi ro còn rất thấp.

Những số liệu năm 2025 đã chứng minh nhận định trên. Tính đến cuối tháng 12/2025, chỉ sau 3 tháng triển khai chính thức giải pháp vay trên ứng dụng di động MyF88, đã có 580.074 hợp đồng điện tử được ký trên nền tảng số, 1.685 tỷ đồng được giải ngân trực tuyến và xu hướng tăng trưởng trong tương lai là rất rõ nét.

Ông Phùng Anh Tuấn giới thiệu hoạt động của Trung tâm giám sát thông minh của F88 (Ảnh: Nikkei Asia).

Ứng dụng công nghệ nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro chính là kim chỉ nam của F88.

Theo ghi nhận từ Nikkei Asia, hoạt động vận hành của toàn bộ hệ thống hơn 900 điểm giao dịch của F88 được theo dõi, giám sát chặt chẽ qua trung tâm điều hành, nơi hiển thị đầy đủ dữ liệu thời gian thực về dư nợ, doanh thu, tỷ lệ hoàn trả và vị trí phương tiện.

Ông Tuấn giải thích, F88 đang ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào hoạt động cầm cố một cách mạnh mẽ, quyết liệt như muốn tách mình khỏi hình ảnh cầm đồ truyền thống, hướng đến việc trở thành một tập đoàn tài chính bình dân lấy online là kênh chủ đạo.