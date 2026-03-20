Niềm tin trở thành chìa khóa tăng trưởng của thị trường cá hồi tại Việt Nam

Người tiêu dùng hiện đại có thể không trực tiếp quan sát được toàn bộ hành trình của sản phẩm, nhưng họ đặc biệt nhạy bén với các chỉ dấu về nguồn gốc, hệ thống nhãn mác minh bạch và sự cam kết về chất lượng được bảo vệ xuyên suốt từ trang trại đến tận bàn ăn. Đây chính là yếu tố mang tính quyết định trong hành vi mua sắm.

Trong bối cảnh đó, niềm tin không còn là một khái niệm trừu tượng, mà được xây dựng từ những tín hiệu rất cụ thể mà người tiêu dùng có thể nhận biết.

Trước hết là những gì họ nhìn thấy. Nhãn mác, thông tin về quốc gia xuất xứ và các dấu hiệu nhận diện như “Hải sản đến từ Na Uy” (Seafood from Norway) giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm và tạo cảm giác an tâm khi lựa chọn.

Cá hồi Na Uy được trưng bày tại các hệ thống siêu thị lớn (Ảnh: NSC).

Tiếp theo là những gì điểm bán hoặc nhà hàng thể hiện. Cách sản phẩm được bảo quản, trưng bày và xử lý có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận về độ tươi và chất lượng. Một quy trình vận hành chuyên nghiệp, nhất quán sẽ giúp củng cố niềm tin ngay tại điểm tiếp xúc với người tiêu dùng.

Quan trọng hơn nữa là những yếu tố phía sau chuỗi cung ứng. Đó là hệ thống kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn nuôi trồng, quy trình xử lý và khả năng cung ứng ổn định. Dù không nhìn thấy trực tiếp, chính những yếu tố này tạo nên nền tảng bền vững cho niềm tin của thị trường.

Từng con cá hồi được đánh giá theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt (Ảnh: NSC).

Ở khía cạnh này, Na Uy được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về nuôi trồng thủy hải sản hiện đại. Với nền tảng công nghệ tiên tiến, quy định quản lý chặt chẽ và sự kết nối mật thiết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, Na Uy đã thiết lập nên một trong những chuỗi giá trị hải sản tươi sống tích hợp nhất thế giới.

Trong ngành hải sản, sự tươi ngon không chỉ được định nghĩa bằng khoảng cách địa lý mà bằng kỷ luật về thời gian, nhiệt độ và kỹ thuật xử lý - những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Na Uy đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Hệ thống theo dõi tiên tiến, cập nhật liên tục tình trạng môi trường nước và sức khoẻ của từng hồ nuôi cá (Ảnh: NSC).

Tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 từ 24/3 đến 26/3, Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC) sẽ đặt gian hàng quy tụ tám doanh nghiệp xuất khẩu hải sản hàng đầu của Na Uy và các đối tác phân phối, bán lẻ và dịch vụ ăn uống.

Tại đây, các doanh nghiệp Na Uy không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn mang đến kinh nghiệm đa dạng về quản lý, vận hành, tiêu chuẩn kỹ thuật và cách tiếp cận thị trường đã được kiểm chứng trên quy mô quốc tế.

Đây là những nội dung quan trọng, được kỳ vọng sẽ giúp các đối tác tại Việt Nam nâng cao năng lực, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng trên toàn chuỗi giá trị.

Gian hàng của NSC trong khuôn khổ Food & Hospitality Vietnam Expo 2025 (Ảnh: NSC).

Tại triển lãm, gian hàng của NSC sẽ giới thiệu về cá hồi Na Uy và nhiều loại hải sản nước lạnh chất lượng cao khác của Na Uy như cá trout, cá ba sa, cá tuyết, cua hoàng đế và cua nâu a, mở ra thêm nhiều lựa chọn cho thị trường Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới của thị trường, cơ hội tăng trưởng là rất rõ ràng. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, việc xây dựng niềm tin thông qua sự phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ chuỗi giá trị sẽ là yếu tố then chốt, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.