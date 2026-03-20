Niềm tin trở thành chìa khóa tăng trưởng của thị trường cá hồi tại Việt Nam
(Dân trí) - Trong phân khúc thực phẩm nhập khẩu tại Việt Nam, tăng trưởng không chỉ đơn thuần là câu chuyện về nhu cầu, mà còn phụ thuộc vào một yếu tố mang tính quyết định: đó là niềm tin của người tiêu dùng.
Người tiêu dùng hiện đại có thể không trực tiếp quan sát được toàn bộ hành trình của sản phẩm, nhưng họ đặc biệt nhạy bén với các chỉ dấu về nguồn gốc, hệ thống nhãn mác minh bạch và sự cam kết về chất lượng được bảo vệ xuyên suốt từ trang trại đến tận bàn ăn. Đây chính là yếu tố mang tính quyết định trong hành vi mua sắm.
Trong bối cảnh đó, niềm tin không còn là một khái niệm trừu tượng, mà được xây dựng từ những tín hiệu rất cụ thể mà người tiêu dùng có thể nhận biết.
Trước hết là những gì họ nhìn thấy. Nhãn mác, thông tin về quốc gia xuất xứ và các dấu hiệu nhận diện như “Hải sản đến từ Na Uy” (Seafood from Norway) giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm và tạo cảm giác an tâm khi lựa chọn.
Tiếp theo là những gì điểm bán hoặc nhà hàng thể hiện. Cách sản phẩm được bảo quản, trưng bày và xử lý có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận về độ tươi và chất lượng. Một quy trình vận hành chuyên nghiệp, nhất quán sẽ giúp củng cố niềm tin ngay tại điểm tiếp xúc với người tiêu dùng.
Quan trọng hơn nữa là những yếu tố phía sau chuỗi cung ứng. Đó là hệ thống kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn nuôi trồng, quy trình xử lý và khả năng cung ứng ổn định. Dù không nhìn thấy trực tiếp, chính những yếu tố này tạo nên nền tảng bền vững cho niềm tin của thị trường.
Ở khía cạnh này, Na Uy được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về nuôi trồng thủy hải sản hiện đại. Với nền tảng công nghệ tiên tiến, quy định quản lý chặt chẽ và sự kết nối mật thiết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, Na Uy đã thiết lập nên một trong những chuỗi giá trị hải sản tươi sống tích hợp nhất thế giới.
Trong ngành hải sản, sự tươi ngon không chỉ được định nghĩa bằng khoảng cách địa lý mà bằng kỷ luật về thời gian, nhiệt độ và kỹ thuật xử lý - những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Na Uy đang chiếm ưu thế tuyệt đối.
Tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 từ 24/3 đến 26/3, Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC) sẽ đặt gian hàng quy tụ tám doanh nghiệp xuất khẩu hải sản hàng đầu của Na Uy và các đối tác phân phối, bán lẻ và dịch vụ ăn uống.
Tại đây, các doanh nghiệp Na Uy không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn mang đến kinh nghiệm đa dạng về quản lý, vận hành, tiêu chuẩn kỹ thuật và cách tiếp cận thị trường đã được kiểm chứng trên quy mô quốc tế.
Đây là những nội dung quan trọng, được kỳ vọng sẽ giúp các đối tác tại Việt Nam nâng cao năng lực, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng trên toàn chuỗi giá trị.
Tại triển lãm, gian hàng của NSC sẽ giới thiệu về cá hồi Na Uy và nhiều loại hải sản nước lạnh chất lượng cao khác của Na Uy như cá trout, cá ba sa, cá tuyết, cua hoàng đế và cua nâu a, mở ra thêm nhiều lựa chọn cho thị trường Việt Nam.
Trong giai đoạn phát triển mới của thị trường, cơ hội tăng trưởng là rất rõ ràng. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, việc xây dựng niềm tin thông qua sự phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ chuỗi giá trị sẽ là yếu tố then chốt, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.
Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), trực thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hải sản Na Uy, là cơ quan đại diện cho toàn bộ nhà xuất khẩu hải sản của nước này.
NSC hợp tác cùng ngành hải sản và nuôi trồng hải sản Na Uy để phát triển thị trường cho hải sản Na Uy thông qua việc tiếp cận thị trường, nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng và tiếp thị quảng bá. NSC có trụ sở chính tại Tromsø, Na Uy và duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Đông Nam Á nhằm hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng đối với hải sản bền vững.
Từ ngày 24/3 đến 26/3, Hội đồng Hải sản Na Uy cùng 8 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Na Uy tham gia hội thảo chuyên đề và trưng bày tại Sảnh A, Gian hàng A-316 Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026, địa chỉ tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TPHCM.
Mỗi doanh nghiệp xuất khẩu mang đến kinh nghiệm và thế mạnh riêng, bao gồm:
SalMar và Mowi: quy mô sản xuất lớn, chuỗi giá trị tích hợp, giúp đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng đồng nhất.
Seaborn và North Sea Seafood: kinh nghiệm xuất khẩu và hệ thống chứng từ, truy xuất rõ ràng, hỗ trợ minh bạch nguồn gốc và các chương trình cung ứng đạt chuẩn.
Hofseth International: năng lực chế biến tiên tiến và tiêu chuẩn sản phẩm, giúp duy trì chất lượng ổn định trên nhiều kênh phân phối.
Star Seafood: khả năng vận hành linh hoạt đối với hàng tươi sống, đáp ứng yêu cầu về thời gian trong logistics hải sản tươi.
Coast Seafood: kinh nghiệm thương mại toàn cầu và khả năng cung ứng đa dạng nhiều chủng loại hải sản Na Uy.
Bergen Seafood: chuyên môn trong phân phối hải sản cao cấp, bao gồm cá hồi và các sản phẩm nước lạnh tại thị trường quốc tế.
Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu và kết nối hợp tác cho các đối tác tại Việt Nam.