Những phát ngôn ấn tượng tại Hội thảo về tăng trưởng 2 con số

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” do báo Dân trí tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng”, tập trung thảo luận các động lực tăng trưởng mới và những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Hội thảo có sự đồng hành của Vietcombank, HDBank, TPBank, OCB, Techcombank và nhiều đơn vị khác.

Các diễn giả tham dự đều là chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Tại hội thảo, các diễn giả thông qua các phiên tham luận, thảo luận đã chia sẻ góc nhìn về cơ hội tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tác động của chuyển dịch chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn xanh đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng thảo luận về vai trò của chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và AI trong việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong giai đoạn tới.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, cho rằng Hội thảo đã mang lại niềm tin rằng Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Niềm tin đó đến từ quyết tâm chính trị, tinh thần cải cách, khát vọng tăng trưởng, sự năng động của doanh nghiệp, trí tuệ của giới chuyên gia cũng như sự đồng hành của toàn xã hội.

“Chúng ta kỳ vọng tất cả niềm tin ấy sẽ được chuyển hóa thành hành động thực tế, góp phần đổi mới mô hình quản trị và đầu tư, nâng cao năng lực thực thi ESG, từ đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về những cải cách cần ưu tiên để tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững, TS Lê Thái Hà cho rằng Việt Nam cần tập trung vào 5 nhóm cải cách trọng tâm gồm thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân và cơ chế khuyến khích chuyển đổi.

Theo bà Hà, cải cách thể chế là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển, với các chính sách dài hạn, chi phí tuân thủ thấp và cơ chế thuận lợi cho mô hình kinh doanh mới.

Bên cạnh đó, hạ tầng đóng vai trò nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. “Nếu hạ tầng thiếu hoặc chưa đồng bộ, doanh nghiệp sẽ khó tăng năng suất đủ nhanh để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao”, bà nói.

Về nguồn nhân lực, TS Lê Thái Hà cho rằng Việt Nam cần đào tạo lao động chất lượng cao với các kỹ năng mới như kỹ năng số, quản trị dữ liệu và tư duy toàn cầu.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68, đồng thời cho rằng cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thông qua ưu đãi về tài chính, dữ liệu, thị trường và đất đai.

Ông Lê Hùng Cường cho rằng trở ngại lớn nhất của chuyển đổi xanh hay ESG không nằm ở công nghệ, mà ở tư duy và thói quen vận hành đã tồn tại quá lâu trong doanh nghiệp. Theo ông, nhiều doanh nghiệp nói nhiều về chuyển đổi, nhưng khi bắt tay triển khai lại ngại thay đổi quy trình cũ.

Đại diện FPT cho biết ESG hiện đã trở thành “điều kiện vào cửa” của nhiều hợp đồng quốc tế lớn. Doanh nghiệp muốn tham gia phải đạt các chứng chỉ ESG ở mức cao, trong đó FPT tại Pháp hiện đã đạt chứng chỉ Platinum tại sự kiện ESG quốc tế.

Tuy nhiên, bài toán khó hiện nay là đo lường “độ xanh” vẫn chủ yếu làm thủ công, từ lượng điện tiêu thụ, phát thải carbon đến dữ liệu vận hành của nhân sự và máy móc. Điều này khiến sai số lớn và khó đáp ứng chuẩn quốc tế. Theo ông Cường, đây chính là cơ hội để doanh nghiệp đưa chuyển đổi số vào ESG, tự động hóa dữ liệu và kiểm soát phát thải theo thời gian thực nhằm nâng chuẩn quản trị và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Trần Hoài Phương cho rằng ESG không còn là “phần cộng thêm” trong quan hệ tín dụng, mà dần trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp tiếp cận vốn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Phương, HDBank đánh giá toàn bộ khách hàng doanh nghiệp theo các tiêu chí ESG nhằm đo lường mức độ phù hợp của dự án với xu hướng phát triển xanh và bền vững. Trong nhiều trường hợp, ngân hàng chưa cấp tín dụng ngay nhưng vẫn hỗ trợ doanh nghiệp bằng bảo lãnh hoặc tư vấn để hoàn thiện tiêu chuẩn ESG trước khi tiếp cận nguồn vốn phù hợp hơn.

Đại diện HDBank cho rằng vai trò của ngân hàng hiện không chỉ dừng ở cho vay. Với các doanh nghiệp xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ, ESG đã trở thành “vé vào cửa” khi các yêu cầu về phát thải, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng bền vững ngày càng khắt khe hơn.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng ưu tiên doanh nghiệp xanh, ngân hàng cũng phải thay đổi cách cấp tín dụng, từ dựa vào tài sản thế chấp sang đánh giá uy tín, năng lực quản trị và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

TS Lê Duy Bình cho rằng ESG đang chuyển từ xu hướng sang “luật chơi mới” của nền kinh tế. Theo ông, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong nhiều năm liên tiếp, áp lực không chỉ nằm ở tốc độ mà còn ở chất lượng tăng trưởng, khả năng thích ứng với các chuẩn mực xanh và yêu cầu phát triển bền vững.

Ông Bình nhấn mạnh nhà nước đang giữ vai trò dẫn dắt rất lớn thông qua đầu tư công, mua sắm công và lựa chọn dự án. Với quy mô chi tiêu hàng triệu tỷ đồng, Chính phủ có thể tạo sức ép buộc doanh nghiệp thay đổi theo hướng xanh hơn và minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, tiêu dùng xanh và các hàng rào kỹ thuật như CBAM, truy xuất nguồn gốc hay tiêu chuẩn lao động cũng đang khiến ESG trở thành “vé vào cửa” của xuất khẩu, chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI chất lượng cao.

Ông Phạm Tuấn Anh, đại diện GreenFeed, nhận định chuyển đổi số hay đổi mới công nghệ hiện không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng năng suất lao động không thể chỉ dựa vào làm việc nhiều giờ hơn mà phải hướng tới làm việc thông minh hơn, tối ưu quy trình và ứng dụng công nghệ hiệu quả.

“Theo tôi, yếu tố quyết định nằm ở con người. Đội ngũ nhân sự cần có đủ kỹ năng để tiếp cận, nắm bắt và vận hành công nghệ mới, từ đó mới có thể cải thiện năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh”, vị này nêu.

Cũng theo đại diện GreenFeed, dù công nghệ thay đổi nhanh hay chậm, nếu doanh nghiệp không chủ động thích ứng và ứng dụng kịp thời thì sẽ khó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Ông cho rằng bên cạnh đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực được xem là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, xung đột Trung Đông không chỉ gây sức ép lên hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là phép thử với năng lực quản trị biến động và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đại diện tập đoàn cho rằng an ninh năng lượng không chỉ là bảo đảm đủ dầu, khí, điện hay xăng dầu, mà còn là khả năng duy trì sản xuất, dự trữ, phân phối và thích ứng trước các cú sốc từ bên ngoài.

Trước bối cảnh đó, ông Phạm Tuấn Anh cho biết Petrovietnam xác định phương châm “không bị động, không bất ngờ, không để đứt gãy các cân đối năng lượng”, đồng thời xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với biến động giá dầu, gián đoạn nguồn cung dầu thô, thiếu hụt LNG và chi phí vận tải tăng cao.

Tập đoàn này cũng đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dầu thô, tăng dự báo nhu cầu, cân đối tồn kho, thúc đẩy hạ tầng LNG, điện khí và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng. Về dài hạn, Petrovietnam định hướng phát triển LNG, điện gió ngoài khơi, hydrogen, ammonia xanh và các mô hình năng lượng mới để tăng sức chống chịu cho hệ thống năng lượng quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chia sẻ "chìa khóa" của tăng trưởng nằm ở việc tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Ông cho rằng những lo ngại hiện nay về việc trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế con người cũng tương tự như nỗi lo của thế kỷ 19. AI sẽ giúp năng suất lao động tăng mạnh, chi phí giảm xuống và mở ra nhiều nhu cầu mới của thị trường.

Trong năm qua, các ứng dụng do nhà phát triển Việt Nam tạo ra đạt khoảng 6 tỷ lượt tải trên toàn cầu, trong đó có tới 5,1 tỷ lượt đến từ thị trường quốc tế. Trung bình mỗi phút có khoảng 12.000 lượt tải ứng dụng của Việt Nam, tạo ra khoảng 49.000 việc làm trong nước. Tốc độ tăng trưởng của ngành ứng dụng đạt tới 65%.

Theo ông Thọ, những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông cho rằng nếu tận dụng tốt định hướng từ Nghị quyết 57, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả tiềm năng con người, Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng suất lao động và mở rộng quy mô thị trường tiêu dùng của hơn 100 triệu dân.

Ông Phan Đức Hiếu cho rằng không có cách nào khác ngoài hành động mới kèm theo tính bền vững. “Về hành động mới, chúng ta phải dựa trên sự hợp tác, phối hợp theo tư duy hệ thống, tổng thể hay hệ sinh thái. Điều này có nghĩa là các bên phải hợp tác với nhau chứ không thể đi riêng lẻ; càng phân mảnh thì hiệu quả sẽ càng kém”, ông Hiếu khẳng định.

Dưới góc độ người tham gia xây dựng chính sách, ông Hiếu nhấn mạnh, thể chế phải đóng vai trò tiên phong.

Ông Hiếu chỉ rõ: “Hiện nay thể chế của chúng ta đang được cải cách rất mạnh mẽ; bằng chứng là cách đây hơn một tuần, Chính phủ đã có 8 nghị quyết nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng trăm thủ tục kinh doanh. Chúng ta phải làm mới thể chế để đạt được các dư địa tăng trưởng mới hơn”.

Bà Vũ Thị Mùi cho biết, đơn vị này luôn đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc cung cấp vốn, mà là cung cấp hệ sinh thái giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm tín dụng, thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại, ngoại hối, bảo lãnh, ngân hàng số và tư vấn tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động.

Theo đó, Vietcombank tận dụng hệ sinh thái sẵn có để phục vụ sâu rộng các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng doanh nghiệp thông qua các thế mạnh cốt lõi.

Cụ thể là ngân hàng hỗ trợ khách hàng tăng cường giao dịch với chuỗi đối tác đầu vào, đầu ra của khách hàng thông qua các giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng và tài trợ nhà phân phối.

Ngoài ra, với mạng lưới khách hàng rộng tại hơn 130 chi nhánh, Vietcombank đồng hành hỗ trợ kết nối khách hàng tìm kiếm các đối tác, bạn hàng, thúc đẩy tăng trưởng chung của các doanh nghiệp.

Song song đó, với kinh nghiệm tài trợ và là đầu mối nhiều dự án thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng và dự án trọng điểm quốc gia, Vietcombank góp phần tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: Mạnh Quân - Thành Đông - Hải Long

Thiết kế: Tuấn Huy