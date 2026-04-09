Những lợi ích của giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh triển khai bởi VNPAY và VPBank

Giải pháp xuyên suốt từ thanh toán đến nộp thuế số

Trong bối cảnh các quy định về quản lý thuế được điều chỉnh theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tìm hiểu và sẵn sàng chuyển đổi sang phương thức kê khai mới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người vẫn còn băn khoăn khi bắt đầu áp dụng công nghệ, cũng như lo ngại về chi phí và độ phức tạp khi triển khai.

Thấu hiểu thực trạng đó, ngày 9/4, VNPAY và VPBank ký kết hợp tác triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số với mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh tối đa, giúp quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên đơn giản nhờ công nghệ.

Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số giữa VNPAY và VPBank (Ảnh: VNPAY).

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện VPBank, bà Phan Mỹ Hạnh - Phó giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - cho rằng việc kết hợp giữa năng lực tài chính của ngân hàng và nền tảng công nghệ của VNPAY sẽ mang tới các giải pháp thiết thực cho hộ kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số.

Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ mở rộng mạng lưới thanh toán số, nộp thuế số trên toàn quốc. Sự phối hợp sẽ giúp hộ kinh doanh tiếp cận phương thức thanh toán mới, chuẩn hóa vận hành, từ đó kê khai thuế dễ dàng, nộp thuế chính xác để rút ngắn thời gian, phù hợp với các yêu cầu pháp lý.

Đại diện đơn vị cung cấp giải pháp, ông Hoàng Sơn - Phó tổng giám đốc VNPAY - chia sẻ: “VNPAY không chỉ là đơn vị cung cấp công nghệ, mà định hướng trở thành đối tác đồng hành lâu dài với hộ kinh doanh, để trong thời gian tới thanh toán hay nộp thuế số sẽ trở thành thói quen với những thao tác bất kể ai cũng có thể thực hiện được và không gặp bất cứ trở ngại nào.

Hợp tác giữa VNPAY và VPBank không chỉ giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành, mà còn giúp họ tối ưu chi phí thông qua chính sách miễn phí phần mềm quản lý bán hàng và trọn bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028”.

Theo đó, giải pháp do VNPAY và VPBank phối hợp triển khai giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa quy trình kinh doanh từ khi phát sinh giao dịch, ghi nhận tức thời đến tổng hợp theo kỳ. Nhờ đó, việc kê khai thuế được đơn giản hóa, có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên thiết bị di động.

Cụ thể, nhóm giải pháp thanh toán số gồm VNPAY-QR, SmartPOS và PhonePOS hỗ trợ ghi nhận giao dịch theo thời gian thực và tự động tổng hợp doanh thu. Trên nền tảng dữ liệu này, hộ kinh doanh có thể sử dụng giải pháp nộp thuế số với các công cụ như phần mềm quản lý bán hàng, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số để chuẩn bị và thực hiện kê khai thuế thuận tiện hơn.

Khi thanh toán, tổng hợp doanh thu đến kê khai thuế được kết nối trên cùng một thiết bị, dữ liệu được đồng bộ, giúp giảm sai lệch, hạn chế thiếu sót và tiết kiệm thời gian vận hành cho người kinh doanh.

Ưu đãi hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu chi phí

Để giải quyết nỗi băn khoăn của hộ kinh doanh khi ứng dụng chuyển đổi số, VNPAY miễn phí phần mềm quản lý bán hàng, trọn bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028, không giới hạn hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Khi dữ liệu doanh thu đã được hệ thống tổng hợp sẵn, việc kê khai thuế trở nên đơn giản hơn. Người dùng không cần đối soát nhiều nguồn dữ liệu hay ghi nhớ các giao dịch rời rạc, mà có thể sử dụng trực tiếp số liệu đã được chuẩn hóa để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, VNPAY và VPBank triển khai đội ngũ hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, nhằm giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận giải pháp. Với những người chưa quen sử dụng công nghệ, đội ngũ sẽ hướng dẫn tận nơi, từ đó giúp người dùng từng bước làm quen và sử dụng thuận tiện trong quá trình vận hành.

Người bán dễ dàng tổng hợp doanh thu khi ứng dụng giải pháp thanh toán số như VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS hay cổng thanh toán (Ảnh: VNPAY).

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc áp dụng các công cụ phù hợp giúp hộ kinh doanh từng bước nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các yêu cầu quản lý mới.

Với sự phối hợp giữa ngân hàng và đơn vị công nghệ, giải pháp thanh toán và nộp thuế số được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ thiết thực, hỗ trợ người bán quản lý doanh thu rõ ràng và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện, chính xác.