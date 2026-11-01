Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 11

Đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại về 0%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 45/2026, quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại ở mức 0%, áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất áp dụng với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Khi thuế suất về 0%, cả ba mặt hàng sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, với mức giảm khác nhau tùy loại xăng.

Phạt đến 100 triệu đồng nếu chỉnh sửa, làm giả vé xổ số

Nghị định số 389/2026/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số có hiệu lực từ ngày 30/11.

Tại khoản 4, khoản 5 Điều 8 quy định các hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 60-100 triệu đồng; hành vi làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Nghị định quy mức phạt tiền đối với cá nhân là 100 triệu đồng, tổ chức là 200 triệu đồng.

Nhân viên đổ xăng (Ảnh: An Vi).

Thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm bị phạt đến 60 triệu đồng

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11.

Theo đó hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu mà không được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định bị phạt từ 20-40 triệu đồng. Hành vi cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu không đúng với dữ liệu gốc hoặc cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu giả mạo… bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Nghị định này không điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cơ sở kinh doanh lưu trú phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách

Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ…) phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ: căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài), các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân có ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân, sau khi bố trí vào phòng, chủ cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.