NHNN hút ròng 72.500 tỷ đồng, lãi suất qua đêm lùi sâu về mốc 3,9%

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt, lãi suất qua đêm giảm từ hơn 6% vào đầu tuần về 3,9% (số liệu từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam - VIRA), cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường đã giảm đi nhiều so với các tuần trước đó.

Trước đó, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh vào cuối tháng 3 sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng rút ròng và nhu cầu vốn tăng cao vào cuối quý. Từ đầu tháng 4 đến nay, áp lực thanh khoản dần giảm.

Trong tuần từ 13-17/4 vừa qua, NHNN tiếp tục hút ròng gần 72.500 tỷ đồng khi thanh khoản trên thị trường đỡ căng thẳng, đánh dấu hai tuần hút ròng liên tiếp của nhà điều hành. Cụ thể, trên kênh thị trường mở (OMO), nhà điều hành đã cho các thành viên vay hơn 56.700 tỷ đồng với lãi suất 4,5% trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong khi đó khối lượng đáo hạn lên tới hơn 129.345 tỷ đồng.

Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố (bơm tiền) giảm về hơn 216.000 tỷ đồng trong khi đó trên kênh tín phiếu tiếp tục không có phát sinh giao dịch mới.

Động thái điều hành của NHNN trong tuần qua cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh so với trước đây. Tuy nhiên, khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn còn, áp lực thanh khoản vẫn cao tại các ngân hàng.

Ngày 30/3, NHNN đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất.

Bên cạnh đó, ngày 9/4, Thống đốc NHNN đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ngân hàng. Tại cuộc họp, các NHTM đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Sự lan tỏa của việc giảm lãi suất huy động sẽ dần tạo điều kiện để các ngân hàng hạ lãi suất cho vay trong thời gian tới. Dù thách thức lớn, nhưng hệ thống vẫn còn dư địa để điều chỉnh.