Nhiều ngân hàng tuyển dụng trở lại, có nơi tuyển 1.000 vị trí

Sau làn sóng cắt giảm nhân sự mạnh trong năm qua, nhiều ngân hàng đang lên kế hoạch tuyển dụng trở lại trong năm 2026 với quy mô hàng trăm đến hàng nghìn vị trí.

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa đăng thông tin tuyển dụng trên toàn quốc với nhu cầu nhân sự lớn. Riêng nhóm vị trí liên quan đến quản lý khách hàng và kinh doanh đã có hơn 800 chỉ tiêu, chiếm phần lớn trong kế hoạch bổ sung nhân lực của ngân hàng này.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng đang triển khai đợt tuyển dụng quy mô lớn với 118 vị trí, trải rộng từ Hà Nội đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là một trong những đợt tuyển dụng đáng chú ý của ACB trong năm 2026.

Một số ngân hàng khác như HDBank, VietinBank… cũng bắt đầu đăng tuyển hàng chục đến hàng trăm vị trí tại nhiều chi nhánh.

Nhân viên đang giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Động thái tăng cường tuyển dụng của các nhà băng thu hút sự chú ý trong bối cảnh hệ thống ngân hàng vừa trải qua giai đoạn tái cấu trúc nhân sự mạnh mẽ, cùng với việc thu hẹp và đóng cửa nhiều chi nhánh trong năm trước.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng thương mại, có tới 15 ngân hàng ghi nhận số lượng nhân sự giảm so với năm 2024. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số nhân viên của 28 ngân hàng đạt 241.416 người, giảm 1.707 người so với thời điểm cuối năm 2024.

Các chuyên gia cho rằng làn sóng cắt giảm nhân sự trong năm 2025 không đơn thuần nhằm tiết giảm chi phí, mà nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng suất lao động.

Nhiều ngân hàng đã chủ động thu hẹp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch truyền thống, đồng thời tăng đầu tư vào ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa quy trình và phân tích dữ liệu lớn. Vì vậy, các công việc mang tính lặp lại như nhập liệu, xử lý hồ sơ hay giao dịch cơ bản đang dần được phần mềm thay thế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và hành vi khách hàng thay đổi nhanh, mô hình vận hành dựa trên công nghệ được xem là xu hướng tất yếu. Do đó, nhu cầu tuyển dụng của các ngân hàng cũng đang dịch chuyển theo hướng này.

Theo các chuyên gia, việc tuyển dụng trở lại trong thời gian tới sẽ đi kèm yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân sự, khi ngành ngân hàng Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với trọng tâm là công nghệ và dịch vụ tài chính số.