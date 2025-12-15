Nhiều ngân hàng hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận năm 2025

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025, trong khi các nhà băng khác đang tăng tốc để cán đích kế hoạch đề ra.

Ngân hàng nhỏ sớm cán đích lợi nhuận

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) vừa công bố lợi nhuận trước thuế 11 tháng đầu năm đạt 3.400 tỷ đồng, vượt 88% so với mục tiêu 1.800 tỷ đồng của cả năm 2025.

Trong kỳ, huy động vốn từ khách hàng của ABBank đạt khoảng 155.000 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng vượt 127.000 tỷ đồng. Theo ABBank, kết quả này tạo nền tảng để ngân hàng vượt kế hoạch năm và bước vào giai đoạn tăng trưởng mới từ năm 2026.

Một ngân hàng quy mô nhỏ khác là Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán: KLB) cũng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của KienlongBank đạt 1.537 tỷ đồng, tương đương 112% kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động của ngân hàng, vượt kỷ lục 1.112 tỷ đồng ghi nhận trong năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của KienlongBank tăng thêm 5.540 tỷ đồng, lên gần 97.716 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 87.491 tỷ đồng, trong khi dư nợ cấp tín dụng tăng gần 10.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, mã chứng khoán: NVB) cũng vượt kế hoạch kinh doanh sau 9 tháng, với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 652 tỷ đồng. Kết quả này cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 59 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của NCB đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt 14% kế hoạch năm. Huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 33% so với cuối năm trước, đồng thời vượt nhẹ các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nhiều ngân hàng đã vượt chỉ tiêu cả năm (Ảnh: DT).

BIDV, Saigonbank tiến sát mục tiêu lợi nhuận năm

Bên cạnh các ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, nhiều nhà băng khác cũng ghi nhận kết quả tích cực khi thực hiện trên 80% chỉ tiêu cả năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán: BID) cho biết lợi nhuận trước thuế trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 29.000 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận đề ra trong khoảng 33.266-34.521 tỷ đồng, BIDV đã hoàn thành khoảng 87% mục tiêu năm.

Tính đến cuối tháng 11, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 14%, dự kiến tăng trưởng cả năm đạt 15-16%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB) cũng tiến sát kế hoạch khi lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đạt hơn 258 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Với mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng, ngân hàng này đã hoàn thành hơn 86% kế hoạch năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã chứng khoán: VAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.050 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) đạt lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng sau 3 quý, tăng 140% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm.