Nhiều ngân hàng âm thầm chào lãi suất vượt biểu công bố

Khảo sát của phóng viên Dân trí tại nhiều chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Hà Nội cho thấy, không ít khách hàng khi đến gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy vẫn được nhân viên giới thiệu mức lãi suất cao hơn so với biểu niêm yết trên website hoặc ứng dụng ngân hàng. Thực tế này cũng được thể hiện qua các bảng lãi suất đặt tại khu vực giao dịch của nhiều nhà băng.

Chẳng hạn tại LPBank, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của ngân hàng là 7,1%/năm. Tuy nhiên, lãi suất huy động thực tế đang được ngân hàng mời chào lên đến 7,7%/năm tại một quầy giao dịch.

Hay tại Bac A Bank, lãi suất huy động niêm yết trên website hiện cao nhất là 6,9%/năm nhưng thực tế tại một quầy giao dịch tại Hà Nội, bảng lãi suất cho thấy khách hàng có thể nhận lãi thực tế lên đến 7,1%/năm.

GPBank niêm yết lãi suất cao nhất chỉ 5,55%/năm song ghi nhận của phóng viên cho thấy khách hàng đến giao dịch tại quầy có thể nhận lãi suất lên tới 7,6%/năm.

Một chi nhánh ngân hàng đến từ Malaysia đặt tại phố Trung Kính (phường Cầu Giấy, Hà Nội), lãi suất tiết kiệm cao nhất theo công bố trên website ngân hàng là 7%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm thực tế khi khách hàng gửi tại quầy là 7,4%/năm.

Lãi suất của MB niêm yết trên hệ thống cũng đang ở mức cao nhất là 6,45% nhưng thực tế khách hàng gửi tiền tại đây có thể nhận lãi suất lên tới 7,2%/năm.

VPBank cũng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất 6,3%/năm, trong khi lãi suất thực tế được ngân hàng triển khai tại các điểm giao dịch là 6,6%/năm.

Ngân hàng SeABank dù công bố lãi suất huy động cao nhất 5,75%/năm công bố trên ứng dụng SeAMobile, nhưng lãi suất ngân hàng đưa ra tại các điểm giao dịch là 6,25%/năm.

Một số ngân hàng như NCB, Nam A Bank, BIDV, MB, MBV... niêm yết lãi suất huy động thực tế tại các điểm giao dịch đúng với mức công bố trên website hoặc trên các ứng dụng.

Dù đưa ra mức lãi suất hấp dẫn hơn mặt bằng chung, các ngân hàng cũng kèm theo nhiều điều kiện để khách hàng được áp dụng mức ưu đãi này. Theo ghi nhận, các chương trình lãi suất cao chủ yếu áp dụng cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn dài, phổ biến từ 24 đến 36 tháng nhằm giữ nguồn vốn ổn định cho ngân hàng.

Ngoài ra, nhiều nhà băng giới hạn số lượng sổ tiết kiệm ưu đãi, theo đó mỗi khách hàng tại cùng một thời điểm thường chỉ được mở một sổ thuộc nhóm sản phẩm “lãi suất đặc biệt”. Một số ngân hàng còn yêu cầu số tiền gửi tối thiểu ở mức cao, thậm chí lên tới hàng tỷ đồng, hoặc áp dụng riêng với nhóm khách hàng ưu tiên, khách hàng lâu năm.

Bên cạnh đó, mức lãi suất ưu đãi này thường chỉ được duy trì nếu khách hàng giữ tiền đến hết kỳ hạn. Trong trường hợp tất toán trước hạn, khoản tiền gửi sẽ được tính theo lãi suất không kỳ hạn, thấp hơn đáng kể so với mức cam kết ban đầu.

Sau cuộc họp với Thống đốc đầu tháng 4, các ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất để giữ mặt bằng thấp hỗ trợ nền kinh tế. Cuộc đua lãi suất ưu đãi (lãi suất thỏa thuận) thực tế đã bớt "nóng" hơn. Nhiều ngân hàng ngay sau đó dừng hoặc giảm dần lãi suất ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm.

Khảo sát tại các nhà băng cho thấy, số ngân hàng chạy chương trình cộng lãi suất giảm đáng kể so với tháng trước, mức ưu đãi cũng thấp hơn khoảng 0,5%.