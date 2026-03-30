Nhiều năm thất hứa, Ngân hàng Bản Việt vẫn muốn chuyển sàn

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2026, với nội dung đáng chú ý về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Nội dung này đã được cổ đông BVBank thông qua tại các kỳ đại hội trước đó nhưng chưa thực hiện được do bối cảnh thị trường không thuận lợi. Tại kỳ họp năm nay, Hội đồng quản trị tiếp tục trình kế hoạch chuyển sàn.

HĐQT đề xuất cổ đông giao HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan gồm lựa chọn thời điểm thực hiện thủ tục, quyết định giá niêm yết ban đầu, lựa chọn đơn vị tư vấn và phê duyệt các hồ sơ pháp lý cần thiết.

Về kinh doanh, năm 2025, BVBank thu về lãi trước thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024. Năm nay, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, tăng 34%, tín dụng tăng 18% hoặc tùy thuộc hạn mức được giao, huy động khách hàng tăng 14%.