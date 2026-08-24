Nhiều công ty chốt “chia tiền” gần 100 tỷ đồng trước lễ 2/9

Trong tuần giao dịch trước thềm nghỉ lễ (từ 24 đến 29/8), thị trường chứng khoán có 23 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ “chia tiền” cao nhất là 25%, tổng số tiền cổ tức các công ty dự chia lên đến trăm tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi (mã chứng khoán: SDV) là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ khi dự kiến trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu.

Với 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 25 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25/8. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/9.

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (mã chứng khoán: NSC) cũng dự kiến trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương chi hơn 35 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/8. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 9/9.

Hiện, Pan Farm - công ty con của Tập đoàn PAN đang nắm hơn 80% vốn công ty này - sẽ là bên thu về lượng tiền lớn nhất.

Giao dịch ngân hàng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Công ty cổ phần Khai thác - Chế biến khoáng sản Hải Dương (mã chứng khoán: KHD) cũng chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu.

Với 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty Hải Dương này dự kiến dành khoảng 6,4 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/8. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 15/9.

Trong cùng ngày, Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC) đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 19,64%, tương đương 1.964 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 9,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty Pharmedic dự kiến chi khoảng 18,3 tỷ đồng cho đợt này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/8 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/9.

Trước đó, công ty dược này đã thanh toán 1.000 đồng/cổ phiếu ở đợt 1 và 1.400 đồng/cổ phiếu ở đợt 2. Sau đợt này, tổng cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 4.364 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 43,64%.

Trong tuần, một số đơn vị chia cổ tức bằng tiền còn có Công ty cổ phần ROX Key Holdings (mã chứng khoán: TN1) với tỷ lệ 5%, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán: VC3) với tỷ lệ 7,5%...