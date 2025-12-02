Nhận tiền bán hàng và nhận thưởng tới 2,1 triệu đồng: “Món quà kép” cho tiểu thương

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm "vàng" của ngành bán lẻ. Lưu lượng giao dịch tăng đột biến khiến nhu cầu quản lý dòng tiền tự động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nắm bắt tâm lý này, Vietcombank đã tung ra chương trình khuyến mại dành cho phân khúc hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và cá nhân kinh doanh, kéo dài từ ngày 24/11/2025 đến hết 31/1/2026.

Quà kèm thêm cùng những đơn hàng được thanh toán thành công

Theo đó, nhà băng này sẽ tặng tiền mặt cho các chủ kinh doanh thực hiện liên kết tài khoản Vietcombank với các phần mềm quản lý bán hàng (như KiotViet, Misa...). Đây là động thái nhằm hưởng ứng chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế", đồng thời mang lại lợi ích kép cho khách hàng: vừa dễ dàng quản lý bán hàng, vừa có thêm thu nhập.

Vietcombank tư vấn trực tiếp cho khách hàng, giới thiệu các giải pháp tài chính – ngân hàng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động (Ảnh: VCB).

Với tổng ngân sách khuyến mại lên tới hơn 4,1 tỷ đồng, chương trình được thiết kế chia nhỏ thành các gói quà tặng tiền mặt, chuyển về tài khoản mỗi tháng. Đối với hộ kinh doanh/SME, Vietcombank tặng 700.000 đồng/tháng trong 3 tháng liên tiếp khi liên kết tài khoản với phần mềm bán hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,1 triệu đồng/khách hàng.

Đối với cá nhân kinh doanh, các chủ cửa hàng hoặc cá nhân kinh doanh mở mới tài khoản và liên kết phần mềm sẽ được tặng tới 1,5 triệu đồng (500.000 đồng/tháng x 3 tháng).

Giải pháp "3 trong 1" cho người kinh doanh hiện đại

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nhận thưởng, việc liên kết tài khoản Vietcombank với phần mềm bán hàng đang trở thành xu hướng tất yếu.

Trước quy định mới của Nghị định 70 về hóa đơn điện tử máy tính tiền, giải pháp này giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME

tự động hóa việc đồng bộ tiền khách chuyển khoản vào phần mềm bán hàng, nhân viên không cần chụp ảnh màn hình hay check app ngân hàng thủ công, hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế chính xác, tránh sai sót số liệu; và

tối ưu chi phí khi có thể kết hợp với các gói tài khoản ưu việt của Vietcombank để giảm đáng kể chi phí vận hành.

Tận hưởng ưu đãi được công bố tại website của Vietcombank

Khách hàng có thể tham gia với 3 bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở tài khoản Vietcombank (nếu chưa có).

Bước 2: Liên kết tài khoản Vietcombank với phần mềm bán hàng

Bước 3: Bán hàng và nhận tiền qua tài khoản để nhận thưởng mỗi tháng.