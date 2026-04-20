Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong về làm sếp tại Yeah1

Ông Nguyễn Hải Phong là nhạc sĩ được biết có gần 25 năm hoạt động nghệ thuật, nổi tiếng với các bản hit như "Dòng thời gian", "Ba kể con nghe", "Bay", "Đường cong", "Taxi"... Ông còn là nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc và giám khảo của nhiều chương trình truyền hình.

Nói về lý do bổ nhiệm nhạc sĩ này, ban lãnh đạo Yeah1 nêu mong muốn khai thác được màu sắc riêng của ông Phong là sự kết hợp giữa tinh thần hiện đại và yếu tố bản sắc Việt. Động thái này cũng nằm trong chiến lược đẩy mạnh mảng giải trí trong bối cảnh ngành văn hoá Việt đang được chú trọng phát triển, thậm chí mong muốn xuất khẩu được ra thế giới.

Trong đó, SYE là liên doanh giữa Yeah1 và Sony Music, là công ty phát hành nhạc và quản lý nghệ sĩ. Sony Music Entertainment là một trong nhóm "Big 3" (3 doanh nghiệp lớn nhất) thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, thuộc Tập đoàn Sony. Hiện, Sony Music hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Còn Yeah1, hiện là công ty giải trí duy nhất niêm yết trên sàn HoSE. Sau sự cố với Youtube năm 2018, doanh nghiệp này chuyển hướng sang sản xuất chương trình truyền hình chất lượng cao, nổi trội có "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Năm 2025, công ty giải trí này báo doanh thu gần 1.653 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 35% về còn hơn 80 tỷ đồng. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.650 tỷ đồng, giảm 0,2% so với năm trước, kế hoạch lãi sau thuế 105 tỷ đồng, tăng 36%.