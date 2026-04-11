Nhà sản xuất "Anh trai say hi" tiết lộ thu hơn 3.200 tỷ đồng, sắp IPO

DatVietVAC - đơn vị sản xuất các chương trình “Anh trai say hi”, “Em xinh say hi”… - cho biết đang lên kế hoạch IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) trong năm nay. Thông tin được ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập kiêm CEO doanh nghiệp, chia sẻ tại một sự kiện đầu tư tổ chức tại TPHCM ngày 10/4.

Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giải trí, việc các chương trình “Anh trai say hi”, “Em xinh say hi”… bùng nổ thời gian qua đã giúp tên tuổi nhà sản xuất và kết quả kinh doanh thu hút sự chú ý của thị trường.

Theo công bố, năm 2025 DatVietVAC đạt doanh thu 3.225 tỷ đồng, lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) 445 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (NPAT) 380 tỷ đồng.

Tại sự kiện, ông Phan Đăng Hưng - Giám đốc bộ phận chiến lược và phát triển của DatVietVAC - cho biết lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng 12% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện vượt 1.000 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng được chia đều giữa hai mảng chính gồm sản xuất, sở hữu nội dung và dịch vụ truyền thông - quảng cáo, mỗi mảng đóng góp khoảng 50%.

Trong đó, mảng nội dung mang về khoảng 1.600 tỷ đồng, đến từ các chương trình như “Anh trai say hi”, “Em xinh say hi”, “2 ngày 1 đêm”, cùng hoạt động tổ chức concert và khai thác nghệ sĩ. Phần còn lại đến từ dịch vụ tư vấn, triển khai truyền thông - quảng cáo cho các doanh nghiệp lớn.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng.

Về kế hoạch IPO, đại diện doanh nghiệp cho biết thời điểm triển khai sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường và tiến độ hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của cơ quan quản lý.

Theo ông Hưng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán được kỳ vọng duy trì xu hướng tích cực, cùng với các chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, năm 2026 được đánh giá là thời điểm phù hợp để thực hiện IPO.