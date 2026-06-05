Nhà máy nông sản hơn 1.000 tỷ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan bị rao bán

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Tây Ninh đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức bán đấu giá công khai 2 tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Lavifood nhằm thu hồi nợ.

Theo thông báo, tài sản được đưa ra đấu giá gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh.

Tổng giá khởi điểm của khối tài sản là hơn 1.094,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản thứ nhất gồm quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất có giá hơn 704,48 tỷ đồng; tài sản thứ 2 là hệ thống máy móc thiết bị của nhà máy được định giá hơn 390,21 tỷ đồng.

Chi tiết hơn, tài sản thứ nhất là quyền sử dụng khu đất rộng 142.914,5m2 tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần với thời hạn sử dụng đến năm 2067. Trên khu đất này là Nhà máy Tanifood Tây Ninh với tổng cộng 25 hạng mục công trình. Dự án được miễn tiền thuê đất trong 15 năm, từ ngày 28/2/2017 đến ngày 28/2/2032 theo quyết định của cơ quan thuế địa phương.

Tài sản thứ 2 là toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị thuộc dự án Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh, hiện được lắp đặt và vận hành tại khu nhà máy nói trên.

Tổng giá khởi điểm của 2 tài sản lần này là hơn 1.094 tỷ đồng, thấp hơn 10% so với mức khởi điểm 1.216 tỷ đồng từng được VietinBank rao bán vào tháng trước.

Theo VietinBank Tây Ninh, các tài sản này được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Lavifood theo hợp đồng tín dụng ký từ năm 2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 54,73 tỷ đồng, tương đương 5% giá khởi điểm. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận từ ngày 5/6 đến hết ngày 15/6.

Thời gian xem tài sản kéo dài từ ngày 10/6 đến ngày 12/6 tại Nhà máy Tanifood Tây Ninh. Cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức theo quy định hiện hành.

Theo thông báo, giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản. Các khoản chi phí này sẽ do người trúng đấu giá chịu theo quy định của pháp luật.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nhà máy Tanifood được khánh thành vào năm 2019, có quy mô khoảng 15ha với tổng vốn đầu tư 1.780 tỷ đồng. Dự án được xây dựng với mục tiêu chế biến sâu nông sản xuất khẩu, với công suất xử lý lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Đây từng được xem là một trong những dự án chế biến nông sản quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Theo kết quả điều tra giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại cổ phần Lavifood từ ông Lê Thành để tham gia lĩnh vực chế biến nông sản. Lavifood sau đó được giao cho bà Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) quản lý thông qua Tổng giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% cổ phần.

Theo Hội đồng xét xử, Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, nên cần thu hồi để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử đã đề nghị giải tỏa phong tỏa giao dịch đối với tài sản này, giao cho VietinBank phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự để xử lý và thu hồi nợ. Phần giá trị còn lại của tài sản sẽ được nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.