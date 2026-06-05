Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đảm bảo sản xuất điện

Tính đến hết ngày 31/5, sản lượng điện sản xuất của nhà máy đạt khoảng 3,33 tỷ kWh, tương đương 46,7% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng và hệ số đáp ứng tổ máy đều đạt kế hoạch.

Khu vực tuabin Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương (Ảnh: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương).

Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, trong đó trọng tâm là rà soát, đánh giá tình trạng thiết bị nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bất thường. Đồng thời, siết chặt kỷ luật vận hành, lập lịch trực tăng cường, yêu cầu các kíp trực tuân thủ nghiêm quy trình, mệnh lệnh điều độ hệ thống điện. Đẩy mạnh áp dụng các giải pháp nhằm giảm suất hao nhiệt và điện tự dùng, nâng cao hiệu suất tổ máy.

Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp than, đảm bảo khối lượng giao nhận theo hợp đồng, duy trì tồn kho ở mức cao nhằm sẵn sàng đủ nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện. Tăng cường kiểm soát chất lượng than đầu vào, giám sát quá trình nghiền, sàng than nhằm hạn chế sự cố lò hơi.

Kho than Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 (Ảnh: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương).

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Mông Dương chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

100% khối lượng tro xỉ phát sinh được tiêu thụ, thông số quan trắc khí thải, nước thải đều trong giới hạn cho phép và từng bước nâng cấp các hệ thống bảo vệ môi trường để đáp ứng quy chuẩn mới.

Công ty đã thử nghiệm giải pháp làm giảm nhiệt độ nước làm mát tại kênh xả bằng hệ thống bơm phun nước, máy khuấy và sục khí chìm. Bước đầu ghi nhận hiệu quả trong việc đảm bảo cho các tổ máy vận hành tải cao trong thời tiết nắng nóng kéo dài.