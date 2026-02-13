Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam nhận chỉ đạo từ Thủ tướng

Ngày 12/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo. Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ hai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại.

Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, từng bước hoàn thiện nền tảng pháp lý và kỹ thuật cho dự án.

Với dự án Ninh Thuận 1, Bộ Công Thương đang chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục ký kết, phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ với Nga về hợp tác xây dựng nhà máy, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và phấn đấu hoàn thành trong quý I/2026.

Bộ này cũng tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, sớm trình ban hành nghị quyết bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án.

Đối với Ninh Thuận 2, sau khi Đảng ủy Chính phủ trình và được cấp có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương hợp tác đầu tư, tổ công tác chuyên trách đã được thành lập.

Thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ làm việc với các đối tác tiềm năng về khả năng hợp tác đầu tư, thu xếp tín dụng; đồng thời hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý II/2026.

Thủ tướng yêu cầu trong vòng 2 ngày, các Bộ, ngành dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phải hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán với phía Nga đối với Ninh Thuận 1 và tình hình triển khai Ninh Thuận 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu cấp thiết và là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế (Ảnh: VGP).

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu cấp thiết, là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và gắn chặt với mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh, sạch, thân thiện môi trường. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, việc phát triển các nguồn điện quy mô lớn, ổn định, trong đó có điện hạt nhân, là nhiệm vụ chiến lược.

Theo Quy hoạch điện 8, tổng công suất nguồn điện cả nước dự kiến đạt khoảng 150.000MW vào năm 2030 và hơn 500.000MW vào năm 2050. Điện hạt nhân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng ổn định, giảm phát thải và củng cố an ninh năng lượng dài hạn.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai công việc với tinh thần quyết liệt hơn, rõ trách nhiệm hơn; mọi báo cáo phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Một trong những nội dung then chốt hiện nay là công tác di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đang khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong khu vực dự án.

Thủ tướng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, triển khai ngay các phần việc thuộc thẩm quyền; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, với nguyên tắc nơi ở mới phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình liên quan đến điện hạt nhân; Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ trong trao đổi với các đối tác quốc tế về triển khai Ninh Thuận 2.