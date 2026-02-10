Nhà đầu tư tất tay biến 20.000 USD thành 5 triệu USD nhờ "cơn điên" giá bạc

Thị trường tài chính toàn cầu vừa chứng kiến một trong những kịch bản điên rồ nhất lịch sử giao dịch hàng hóa. Đó là bạc - kim loại vốn được coi là trầm lắng, "lù đù" so với vàng - bỗng chốc "lên đồng" với đà tăng dựng đứng. Không phải là một đợt tăng trưởng 10-20% thông thường, mà là một cú phóng theo phương thẳng đứng, đẩy giá có thời điểm xuyên thủng mốc 120 USD/ounce.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, đã không ngần ngại gọi đây là một "sự kiện 6 sigma, thậm chí 7 sigma" (sự kiện đề cập đến độ lệch chuẩn của lợi nhuận đầu tư).

Trong xác suất thống kê, điều này đồng nghĩa với một sự kiện gần như không thể xảy ra, hoặc hàng triệu năm mới có một lần. Nhưng nó đã xảy ra, và đi kèm với đó là những câu chuyện làm giàu nhanh đến mức khó tin, cũng như những bài học đắt giá về lòng tham và sự sợ hãi.

Trên các thị trường tài chính toàn cầu, giá bạc vừa trải qua giai đoạn biến động cực đoan, được giới trong ngành mô tả là một “sự kiện 7 sigma” - mức độ hiếm gặp cả về quy mô lẫn tốc độ (Minh họa: Discovery Alert).

Cuộc "lật đổ" của những "tay mơ" hệ YOLO

Nếu như trước đây, thị trường hàng hóa là sân chơi độc quyền của những "cây đa cây đề" - các nhà đầu tư lão luyện với hàng chục năm kinh nghiệm, luôn tuân thủ kỷ luật quản trị rủi ro nghiêm ngặt, thì đợt tăng giá vừa qua đánh dấu sự trỗi dậy của một thế lực mới: Trader (nhà đầu tư) hệ crypto.

Theo quan sát của Pavilonis, dòng tiền đổ vào bạc lần này mang đậm màu sắc của thị trường tiền số. Đó là tư duy "giá chỉ có thể tăng mãi mãi". Nhóm nhà đầu tư mới này không quan tâm đến các chỉ số kỹ thuật rườm rà hay các mức cản tâm lý. Họ bước vào thị trường với tâm thế "YOLO" (You Only Live Once - Bạn chỉ sống một lần), sẵn sàng tất tay cho một cú đặt cược đổi đời.

Sự khác biệt giữa "dòng tiền thông minh" (smart money - giới chuyên nghiệp) và nhóm "tay mơ" này đã tạo ra một nghịch lý thú vị.

"Trong danh sách khách hàng của tôi, những người giao dịch lâu năm lại không dám vào vị thế lớn. Họ quá cẩn trọng. Ngược lại, những người tự nhận là crypto trader và không biết gì về hàng hóa lại thắng lớn", Pavilonis chia sẻ với Kitco News.

Chiến lược của nhóm YOLO này liều lĩnh đến mức điên rồ. Khi giá bạc còn đang lình xình quanh mức 39 USD, họ đã ồ ạt mua vào các quyền chọn mua ở mức giá mục tiêu... 100 USD. Trong mắt giới chuyên gia lúc đó, đây chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ vì khả năng bạc tăng gấp 3 lần trong thời gian ngắn là điều viễn tưởng.

Nhưng thị trường luôn ẩn chứa những bất ngờ. Giá bạc thực sự đã bùng nổ. Những quyền chọn "xa bờ" rẻ mạt đó bỗng chốc trở thành mỏ vàng. Pavilonis tiết lộ một con số khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng: Có nhà đầu tư đã biến số vốn 20.000 USD ban đầu thành 5 triệu USD. Một tỷ suất lợi nhuận "thiên văn" mà các quỹ đầu cơ truyền thống có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Khi tư duy cũ "gãy cánh" trước cơn sóng dữ

Tại sao giới chuyên nghiệp lại lỡ tàu? Câu trả lời nằm ở chính sự chuyên nghiệp của họ.

Các trader kỳ cựu thường có thói quen chốt lời từng phần. Khi giá tăng đến mục tiêu, họ bán ra để bảo toàn vốn, giảm quy mô giao dịch. Ví dụ, khi giá bạc chạm 70 USD, phần lớn các "sói già" đã rút lui khỏi hợp đồng tương lai vì cho rằng giá đã quá ảo. Họ không tin thị trường có thể đi xa hơn nữa.

Ngược lại, các trader YOLO không biết sợ. Họ tiếp tục nhồi lệnh, mua các quyền chọn ở mức giá 130 USD, thậm chí 150 USD. Chính lực cầu bất chấp này, cộng hưởng với việc các nhà đầu tư tổ chức buộc phải mua lại để cắt lỗ hoặc phòng hộ, đã tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết, đẩy giá bạc bay thẳng lên cung trăng.

Tuy nhiên, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Cú sập hầm vào ngày 30/1 khi giá lao dốc không phanh cũng khốc liệt không kém lúc đi lên. Pavilonis nhận định có thể các ngân hàng lớn đã thực hiện các lệnh bán khống quy mô khủng để ghìm cương con ngựa bất kham này, hoặc đơn giản là họ đạp giá xuống để gom hàng lại từ đầu.

Hậu quả là không ít trader YOLO, dù thắng lớn trước đó, đã phải trả lại phần lớn lợi nhuận cho thị trường vì không biết điểm dừng.

Sau khi chạm đỉnh cao mọi thời đại, giá bạc đã chứng kiến một cú bán tháo dữ dội vào ngày 30/1, khiến không ít trader "đu đỉnh" phải trả lại phần lớn lợi nhuận cho thị trường (Ảnh: Getty).

Liệu bạc có cán mốc 100 USD một lần nữa?

Sau cú "đánh úp" khiến thị trường chao đảo, câu hỏi lớn nhất hiện nay là: Liệu cuộc chơi đã kết thúc hay đây chỉ là nhịp nghỉ để lấy đà cho một cú nhảy vọt mới?

Theo các dữ liệu mới nhất từ Economic Times, bạc đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Ngay sau khi giảm sâu, giá bạc đã bật tăng trở lại tới 6,3% trong phiên đầu tuần, có thời điểm giao dịch quanh mốc 82,86 USD/ounce.

Giới phân tích chỉ ra 4 cột trụ đang chống đỡ cho đà tăng của bạc, khiến giấc mơ 100 USD/ounce vẫn hoàn toàn khả thi:

Đồng USD suy yếu: Khi "đồng bạc xanh" mất giá, kim loại quý trở nên rẻ hơn với giới đầu tư quốc tế, kích thích lực mua.

Kỳ vọng lãi suất: Thị trường đang đánh cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Lãi suất thấp là "thiên đường" cho các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Cá voi Trung Quốc: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã liên tục mua vàng trong suốt 15 tháng qua. Hành động này không chỉ đẩy giá vàng mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa, kéo cả thị trường kim loại quý đi lên, tạo ra một "sàn giá" vững chắc.

Thiếu hụt nguồn cung: Đây là yếu tố cốt lõi. Bạc không chỉ là tài sản đầu tư mà còn là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu. Sự mất cân đối cung - cầu khiến giá cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một lực cầu nhỏ cũng đủ thổi bùng giá cả.

Các chuyên gia từ Global Desk nhận định, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ (đặc biệt là việc làm và lạm phát) tiếp tục cho thấy dấu hiệu suy yếu, kịch bản bạc vượt đỉnh 100 USD là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rủi ro biến động là cực lớn.

Pavilonis thừa nhận rằng, dù các trader mới đã chiến thắng trong ngắn hạn nhờ sự liều lĩnh, nhưng về dài hạn, thị trường tài chính vẫn là nơi tôn vinh kỷ luật. "Vấn đề cốt lõi là bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đi xa đến đâu", ông nói.